"Diakuiu, Kyiv": неповторні Three Days Grace відгриміли у столиці України

Three Days Grace в Києві (фото: instagram.com/unretrofied.me)

LITE зібрав кращі фото і відео з київського концерту культової рок-групи

26 жовтня в київському клубі Stereo Plaza виступили нестримні канадські альтернативщики Three Days Grace.

В цей вечір в українській столиці музиканти не тільки презентували новий альбом "Outsider", але і зіграли давно улюблені нашою публікою хіти: "Pain", "I Hate Everything About You", "Just Like You" і, звичайно ж, "Animal I Have Become".

Протягом всього виступу Метт Уолст ні на секунду не давав нудьгувати людям, які до відмови "забили" зал. Фронтмен Three Days Grace весь час стрибав по сцені, організовував переклички, спілкувався з публікою і дякував присутнім фанатам. Тому не дивно, що і емоційна віддача залу на київському концерті канадців була просто божевільна.

Ми зібрали найяскравіші фото та відео з концерту Three Days Grace від щасливчиків, які бачили це грандіозне шоу своїми власними очима.

Three Days Grace в Києві (фото: instagram.com)

Додамо, що на розігріві у канадців виступала українська група Fontaliza, яка зовсім недавно презентувала новий альбом і дала з цього приводу ексклюзивне інтерв'ю нашому виданню.

Відео: Instagram/katork2009

Відео: Instagram/elizabet_garsia

Відео: Instagram/enjoy_the_silence_dm

