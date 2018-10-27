ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Diakuiu, Kyiv": неповторні Three Days Grace відгриміли у столиці України

Lite » Зірки 27.10.2018 - 22:22
Three Days Grace в Києві (фото: instagram.com/unretrofied.me)
Three Days Grace в Києві (фото: instagram.com/unretrofied.me)

LITE зібрав кращі фото і відео з київського концерту культової рок-групи

26 жовтня в київському клубі Stereo Plaza виступили нестримні канадські альтернативщики Three Days Grace.

В цей вечір в українській столиці музиканти не тільки презентували новий альбом "Outsider", але і зіграли давно улюблені нашою публікою хіти: "Pain", "I Hate Everything About You", "Just Like You" і, звичайно ж, "Animal I Have Become".

Протягом всього виступу Метт Уолст ні на секунду не давав нудьгувати людям, які до відмови "забили" зал. Фронтмен Three Days Grace весь час стрибав по сцені, організовував переклички, спілкувався з публікою і дякував присутнім фанатам. Тому не дивно, що і емоційна віддача залу на київському концерті канадців була просто божевільна.

Ми зібрали найяскравіші фото та відео з концерту Three Days Grace від щасливчиків, які бачили це грандіозне шоу своїми власними очима.

 

Three Days Grace в Києві (фото: instagram.com)

Додамо, що на розігріві у канадців виступала українська група Fontaliza, яка зовсім недавно презентувала новий альбом і дала з цього приводу ексклюзивне інтерв'ю нашому виданню.

Відео: Instagram/katork2009

Відео: Instagram/elizabet_garsia

Відео: Instagram/enjoy_the_silence_dm

Нагадаємо, що 26 жовтня в київському "Палаці спорту" Оля Полякова створила по-справжньому повне, цікаве, живе шоу "Королева ночі", від якого прийшли в захват фанати, артисти і українські знаменитості.

LITE, до речі, також побував на концерті поп-діви. Тому пропонуємо вам яскравий фотозвіт з самого масштабного виступу Полякової.

Новини України концертдосуг
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся