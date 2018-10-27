Бесконечный драйв: красочный фотоотчет шоу "Королева ночи" во Дворце спорта

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артистка исполнила 19 композиций, каждая из которых сопровождалась новыми элементами шоу

В пятницу, 26 октября около 10 тысяч человек лицезрели по-настоящему завораживающее шоу. Оля Полякова собрала полный зал поклонников в киевском Дворце спорта. Шоу "Королева ночи" — это не просто новая величина, это новый формат украинского шоу-бизнеса. Безграничная харизма певицы, массовое исполнение любимых песен тысячами людей, роскошные образы, удивительные декорации, экстремальные номера и бесконечный драйв - выступление Оли Поляковой впечатлило надолго. Пресс-служба исполнительницы подготовила яркий фотоотчет с самого масштабного концерта Поляковой, передает LITE.

Фото: шоу "Королева ночи (Владимир Бугаенко/пресс-служба Оли Поляковой)

Зрителей ожидали не только сильный и завораживающий вокал, дорогостоящие декорационные элементы, постоянная смена образов, смертельный номер и многие другие сюрпризы, но и несколько слов на тему политики.

Фото: шоу "Королева ночи (Владимир Бугаенко/пресс-служба Оли Поляковой)

Как и обещалось, Оля Полякова удивила всех зрителей по-настоящему экстремальным номером уровня Дэвида Копперфильда с распиливанием певицы пополам. Самой настоящей огромной электрической пилой распилил ее один из лучших иллюзионистов Украины Андрей Чеканюк. Действие проходило на полупрозрачном столе, так что зрители смогли увидеть смертельный трюк собственными глазами.

Фото: шоу "Королева ночи (Владимир Бугаенко/пресс-служба Оли Поляковой)

Кроме высокотехнологичного масштабного шоу, Оля Полякова поражала своими роскошными костюмами, которые на протяжении концерта она меняла 9 раз.

Напомним, что ранее LITE рассказывал о том, какого масштаба фурор произвело шоу "Королева ночи" на зрителей концерта.

До этого Полякова проиграла пари и разделась на шоу Танцы со звездами.

Ранее Оля Полякова объяснила, как относится к поддержке кандидатов в предвыборной гонке.

Видео: (video.rbc.ua)