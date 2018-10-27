"Главная королева Украины": в сети восторгаются грандиозным шоу Оли Поляковой во Дворце спорта

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Артистка летала, танцевала, пела и даже выполнила смертельный номер прямо на сцене

В пятницу, 27 октября в киевском Дворце спорта состоялось одно из самых ожидаемых и уникальных шоу в столице. Этим вечером Оля Полякова создала по-настоящему полное, интересное, живое представление. Ей удалось гармонично соединить удивительный и сильный вокал, самые популярные хиты, максимальный уровень природного обаяния, бесконечное число образов и невероятные танцевальные постановки. Увидеть новый формат выступления в Украине пришли около 10 тысяч полконников, и они это увидели! Фанаты, артисты, знаменитости делятся своим восторгом от шоу "Королева ночи" в социальных сетях.

Ведущая программы "Все пучком" на Люкс фм Василиса Рядных instagram в поздравила артистку с большим профессиональным успехом.

"Оля Полякова, ты сделала космос... Вы с командой перепрыгнули всех сегодня, молодцы", – написала она.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/vasilisuchka

артистки.Корреспондент STYLER также побывал на уникальном концерте Оли Поляковой во Дворце спорта и вел прямую трансляцию мероприятия.

Видео: (facebook.com/styler.rbc.ua)

В официальной фан-группе в Instagram не устают поздравлять артистку с новыми достижениями, восхищаются ее трудолюбием и жизненной энергией.

"Трудно что-то говорить и писать, когда ты всем своим телом и душой переживал за любимого человечка! Когда чувствуешь, какая это колоссальная работа! Эти невероятные костюмы, головные уборы, постановки, песни вызывают бесконечный восторг! А главная королева Украины - Оля! Такого трудолюбивого человека, как вы, редко встретишь. Хочу вас искренне поздравить, и пожелать, чтоб следующий концерт 26 октября был в Олимпийском. Именно вы, как никто другой, достойны всего самого лучшего! Озаряйте нас своей красотой, лучезарной улыбкой всегда!" – написали в сообществе.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/_polyakovamusic_fan

К публикации прикрепили фото артистки в нежном "цветочном" образе.

Фото: (instagram.com/_polyakovamusic_fan)

Сама артистка в Instagram пока никак не комментировала свое выступление, только опубликовала фото и видео пресс-службы.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

В комментариях к публикациям благодарные фанаты выражают искреннее восхищение масштабом, уровнем и общим образом мероприятия.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/polyakovamusic

Зато поздравить свою подопечную и поблагодарить всех участвовавших в шоу, как зрителей, так и исполнителей, спешит продюсер Михаил Ясинский в Facebook.

"Это было невероятно круто!! Понимание приходит только сейчас! Ведь те из вас, кто был на сцене, догадывается, думаю, что было круто, но даже не подозревает насколько!!!)) Я даже не говорю о вас, тех, кто был за сценой))) Это было грандиозно и я поздравляю вас с этим успехом!! И благодарю!! Мы ещё не раз покажем это шоу по всей стране и, конечно же, на этой площадке. Очень скоро! Но вчерашняя премьера эта самая сложная, самая ответственная, но и самая трепетная работа навсегда останется в нашей памяти! Мы все справились и овации 9-ти тысяч зрителей - высочайшая награда за этот труд!" – написал он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/kate.khoteeva

Журналист Александр Кажиян в Facebook также написал длинный пост о масштабе мероприятия, собственном эмоциональном подъеме и поблагодарил артистку, а также всю команду за невероятное шоу.

"Этот пост не о концерте и не о том, что вот, она взяла Дворец спорта, 10 тысяч человек, такие номера, всякие декорации... они - певица Оля Полякова и продюсер Миша Ясинский - давно взяли эту величину, еще тогда, когда их творческие желания привели к встрече друг с другом. Честно, я не замечал на сцене ни балета, ни номеров, ни виджеинга. Не в обиду режиссеру. Я просто кайфанул от артиста. От того, что она пела, как она пела и, конечно, о чем она говорила", — поделился Кажиян.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/alexander.kazhyan

Напомним, что Оля Полякова призвала поклонников не приносить цветы на ее концерт "Королева ночи".

До этого Полякова проиграла пари и разделась на шоу Танцы со звездами.

Ранее Оля Полякова объяснила, как относится к поддержке кандидатов в предвыборной гонке.

Видео: (video.rbc.ua)