"Девочки, берегитесь": Ирина Билык показала подросшего сына

Певица отметила, что Табриз растет настоящим сердцеедом
Знаменитая украинская певица Ирина Билык, которая поздравила Украину с Новым годом патриотической песней, порадовала поклонников новыми фото своего младшего сына Табриза. Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.
На двух портретах мальчик, которому на днях исполнилось три года, мило улыбается в камеру. Билык отметила, что малыш растет настоящим сердцеедом и скоро будет покорять женские сердца.
Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)
"Казанова, Мачо и Франт. Ух девочки, берегитесь, наш сердцеед уже проявляет свои таланты. От кого же передались эти таланты, от @aslanahmadov или от меня? Как вы думаете?" - написала Ирина.
Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)
Поклонники умилились подросшему малышу и написали, что в нем есть черты и таланты как от мамы, так и от папы.
"Сладкий какой", "Какой он у вас няшка супер! Дай бог ему здоровья!", "Какая милашка. Думаю, понемножку от обоих)", "Мамины флюиды и папино Мачоство", "Гремучая смесь талантов", "Всего по немножку", "Улыбка мамина, замечательный принц","И от папы и от мамы", "Такой хорошенький!!! Чудо маленькое!", "А прищур папин", "Очень красивый мальчик!И мама и папа в нем свой талант заложат!", "Невозможный красавчик! Смесь огонь", - пишут подписчики.
Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)
Ранее Билык также поделилась фото с празднования дня рождения сыночка.
Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)
Напомним, ранее Ирина Билык назвала самый яркий момент 2018 года.
Также мы писали о том, что популярная певица рассказала в интервью Lite о флирте, хайпе и воспитании сыновей.
Кстати, ранее Билык представила несколько необычную для себя песню в стиле шансон, которую посвятила всем Леонидам.
Видео: РБК-Украина