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"Девочки, берегитесь": Ирина Билык показала подросшего сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.12.2018 - 17:02
"Девочки, берегитесь": Ирина Билык показала подросшего сына
Фото: Ирина Былик с сыном (instagram.com/bilyk_iryna)

Певица отметила, что Табриз растет настоящим сердцеедом

Знаменитая украинская певица Ирина Билык, которая поздравила Украину с Новым годом патриотической песней, порадовала поклонников новыми фото своего младшего сына Табриза. Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram.

На двух портретах мальчик, которому на днях исполнилось три года, мило улыбается в камеру. Билык отметила, что малыш растет настоящим сердцеедом и скоро будет покорять женские сердца.

&quot;Девочки, берегитесь&quot;: Ирина Билык показала подросшего сына

Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)

"Казанова, Мачо и Франт. Ух девочки, берегитесь, наш сердцеед уже проявляет свои таланты. От кого же передались эти таланты, от @aslanahmadov или от меня? Как вы думаете?" - написала Ирина.

&quot;Девочки, берегитесь&quot;: Ирина Билык показала подросшего сына

Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)

Поклонники умилились подросшему малышу и написали, что в нем есть черты и таланты как от мамы, так и от папы.

"Сладкий какой", "Какой он у вас няшка супер! Дай бог ему здоровья!", "Какая милашка. Думаю, понемножку от обоих)", "Мамины флюиды и папино Мачоство", "Гремучая смесь талантов", "Всего по немножку", "Улыбка мамина, замечательный принц","И от папы и от мамы", "Такой хорошенький!!! Чудо маленькое!", "А прищур папин", "Очень красивый мальчик!И мама и папа в нем свой талант заложат!", "Невозможный красавчик! Смесь огонь", - пишут подписчики.

&quot;Девочки, берегитесь&quot;: Ирина Билык показала подросшего сына

&quot;Девочки, берегитесь&quot;: Ирина Билык показала подросшего сына

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Ранее Билык также поделилась фото с празднования дня рождения сыночка.

&quot;Девочки, берегитесь&quot;: Ирина Билык показала подросшего сына&quot;Девочки, берегитесь&quot;: Ирина Билык показала подросшего сына&quot;Девочки, берегитесь&quot;: Ирина Билык показала подросшего сына&quot;Девочки, берегитесь&quot;: Ирина Билык показала подросшего сынаФото: (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, ранее Ирина Билык назвала самый яркий момент 2018 года.

Также мы писали о том, что популярная певица рассказала в интервью Lite о флирте, хайпе и воспитании сыновей.

Кстати, ранее Билык представила несколько необычную для себя песню в стиле шансон, которую посвятила всем Леонидам.

Видео: РБК-Украина

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