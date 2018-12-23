"Невероятная": звезда Spice Girls ярко выступила в финале "Х-фактора"

Видео: (youtube.com/Х-фактор)

В субботу, 22 декабря в эфире легендарного певческого шоу "Х-фактор" спела известная на весь мир британская певица, бывшая участница группы Spice Girls Мелани Джейн Чисхолм. Она приехала в Украину, чтоб исполнить заветную мечту одной из участниц проекта — яркой певицы Ольги Жмуриной. Видео выступления Melanie C, вокалистки самой популярной в истории развития музыкального бизнеса девичьей группы Spice Girls опубликовано на YouTube-канале "Х-фактор". Посмотреть полный выпуск финального шоу можно посмотреть у нас на LITE.

Традиционно в финале вокального шоу "Х-фактор" участники поют в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. Одной из приглашенных звезд девятого сезона проекта стала участница культовых Spice Girls Мелани Си. Она воплотила в реальность мечту Ольги Жмуриной.

Мелани Си и Ольга Жмурина / Кадр из видео YouTube-канала "Х-фактор"

Также Мелани исполнила несколько своих хитов для "Х-фатора". Также на сцене "Х-фактора" появилась легенда британской музыки Alex Clare, и тот, чьи хиты сводят с ума - MONATIK. А четвертая звезда удивила своим появлением на сцене не только зрителей, но и членов жюри. Кроме дуэта со звездой финалисты исполнили еще по две композиции, одна из которой та, с которой они получили "Да" от судей на кастингах "Х-фактора".

В комментариях к ролику буквально все посчитали голос участницы проекта более пронзительным, чем у британской знаменитости. Некоторые назвали дуэт исполнительниц "космосом", а давние фанаты легендарной певицы назвали ее "невероятной" и засыпали бесчисленным количеством комплиментов.

Скриншоты комментариев под видео YouTube-канала "Х-фактор"

В сети Instagram поклонники делятся совместными снимками со звездой. Одним из поклонников Мелани Си оказался Лев Шуров, сын Дмитрия Шурова (Pianoбой), судьи шоу.

Фото: (instagram.com/zloi_botan)

Напомним, что ранее мы сообщали о выступлении звезды легендарных Spice Girls в Киеве.

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