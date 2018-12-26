ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Дівчата, бережіться": Ірина Білик показала підрослого сина

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2018 - 17:02
"Дівчата, бережіться": Ірина Білик показала підрослого сина
Фото: Ірина Билік з сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка зазначила, що Табріз росте справжнім серцеїдом

Знаменита українська співачка Ірина Білик, яка привітала Україну з Новим роком патріотичною піснею, порадувала шанувальників новими фото свого молодшого сина Табріза. Знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На двох портретах хлопчик, якому днями виповнилося три роки, мило посміхається в камеру. Білик відзначила, що малюк росте справжнім серцеїдом і скоро буде підкорювати жіночі серця.

&quot;Дівчата, бережіться&quot;: Ірина Білик показала підрослого сина

Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)

"Казанова, Мачо і Франт. Ох дівчата, бережіться, наш серцеїд вже проявляє свої таланти. Від кого ж передалися ці таланти, від @aslanahmadov або від мене? Як ви думаєте?" - написала Ірина.

&quot;Дівчата, бережіться&quot;: Ірина Білик показала підрослого сина

Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники замилувалися підрослим малям і написали, що в ньому є риси і таланти як від мами, так і від тата.

"Солодкий який", "Який він у вас няшка супер! Дай бог йому здоров'я!", "Яка красунька. Думаю, потрошку від обох)", "Мамині флюїди і татове Мачоство", "Гримуча суміш талантів", "Всього по трошки", "мамина Усмішка, чудовий принц","І від тата і від мами", "Такий гарненький!!! Чудо маленьке!", "А примруження татів", "Дуже гарний хлопчик!І мама і тато в нього свій талант закладуть!", "Неможливий красень! Суміш вогонь", - пишуть підписники.

&quot;Дівчата, бережіться&quot;: Ірина Білик показала підрослого сина&quot;Дівчата, бережіться&quot;: Ірина Білик показала підрослого сина

&quot;Дівчата, бережіться&quot;: Ірина Білик показала підрослого сина&quot;Дівчата, бережіться&quot;: Ірина Білик показала підрослого сина

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Раніше Билык також поділилася фото зі святкування дня народження синочка.

&quot;Дівчата, бережіться&quot;: Ірина Білик показала підрослого сина&quot;Дівчата, бережіться&quot;: Ірина Білик показала підрослого сина&quot;Дівчата, бережіться&quot;: Ірина Білик показала підрослого сина&quot;Дівчата, бережіться&quot;: Ірина Білик показала підрослого синаФото: (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, раніше Ірина Білик назвала найяскравіший момент 2018 року.

Також ми писали про те, що популярна співачка розповіла в інтерв'ю Lite про флірт, хайпи і вихованні синів.

До речі, раніше Білик представила кілька незвичайну для себе пісню в стилі шансон, яку присвятила всім Леонідам.

Відео: РБК-Україна

"Наче 18 років": Кароль вразила зовнішнім виглядом без макіяжу Дженніфер Лопес влаштувала піжамну вечірку на Різдво: милі сімейні фото
Новини України Ірина Біликпевецсын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся