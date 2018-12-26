"Дівчата, бережіться": Ірина Білик показала підрослого сина

Фото: Ірина Билік з сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка зазначила, що Табріз росте справжнім серцеїдом

Знаменита українська співачка Ірина Білик, яка привітала Україну з Новим роком патріотичною піснею, порадувала шанувальників новими фото свого молодшого сина Табріза. Знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На двох портретах хлопчик, якому днями виповнилося три роки, мило посміхається в камеру. Білик відзначила, що малюк росте справжнім серцеїдом і скоро буде підкорювати жіночі серця.

Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)

"Казанова, Мачо і Франт. Ох дівчата, бережіться, наш серцеїд вже проявляє свої таланти. Від кого ж передалися ці таланти, від @aslanahmadov або від мене? Як ви думаєте?" - написала Ірина.

Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники замилувалися підрослим малям і написали, що в ньому є риси і таланти як від мами, так і від тата.

"Солодкий який", "Який він у вас няшка супер! Дай бог йому здоров'я!", "Яка красунька. Думаю, потрошку від обох)", "Мамині флюїди і татове Мачоство", "Гримуча суміш талантів", "Всього по трошки", "мамина Усмішка, чудовий принц","І від тата і від мами", "Такий гарненький!!! Чудо маленьке!", "А примруження татів", "Дуже гарний хлопчик!І мама і тато в нього свій талант закладуть!", "Неможливий красень! Суміш вогонь", - пишуть підписники.

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Раніше Билык також поділилася фото зі святкування дня народження синочка.

Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, раніше Ірина Білик назвала найяскравіший момент 2018 року.

Також ми писали про те, що популярна співачка розповіла в інтерв'ю Lite про флірт, хайпи і вихованні синів.

До речі, раніше Білик представила кілька незвичайну для себе пісню в стилі шансон, яку присвятила всім Леонідам.

Відео: РБК-Україна