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"Водному кадрі стільки краси": Віра Брежнєва розбурхала пікантним фото

Lite » Зірки 05.12.2018 - 14:34
"Водному кадрі стільки краси": Віра Брежнєва розбурхала пікантним фото
Фото: instagram.com/ververa

Схожі як дві краплі води Віра Брежнєва і Олена Пермінова зробили спільне фото

Відома українська співачка Віра Брежнєва поділилася на своїй сторінці в Instagram дуже чуттєвим фото. На ньому дівчина з її подругою Оленою Перміновою, відомою російською моделлю, їдуть на вечірку в розкішному автомобілі. Чуттєвості фото додали пози дівчат і їх прекрасні вбрання. Фотографу вдалося зняти дуже милий момент, коли Віра нахилилася до подруги, щоб поправити зачіску.

&quot;Водному кадрі стільки краси&quot;: Віра Брежнєва розбурхала пікантним фотоФото: instagram.com/ververa

"Давно не було в одному кадрі стільки краси і ніжності...", - підписала кадр Брежнєва. І тут же додала: "Схожі?"

І дійсно на фото дівчата дуже схожі одна на одну, що одразу помітили коментатори блогу. "Як близнята", "дуже схожі", "як дві краплі води", "Хто з вас Віра?", "складно визначити хто з вас краса, а хто ніжність" – написали під фотографією фанати.

&quot;Водному кадрі стільки краси&quot;: Віра Брежнєва розбурхала пікантним фото

Скріншот: instagram.com/ververa

Також користувачі відзначили, що образи селебреті вибрали дуже вдалі. На Вірі було чорне маленьке плаття без бретелей, прикрашене величезних розмірів квіткою з рожевого атласу, а Олена віддала перевагу сукні кольору рожевого золота і такого ж кольору туфлям на високих підборах.

&quot;Водному кадрі стільки краси&quot;: Віра Брежнєва розбурхала пікантним фото

Фото: instagram.com/lenaperminova

Обидва образи гармоніювали один з одним, тому не дивно, що Олена Пермінова на своїй сторінці теж поділилася цією фотографією, підписавши її: "Готова збирати всі пробки світу з моєї улюбленої @veravera...".

Фото: instagram.com/lenaperminova

&quot;Водному кадрі стільки краси&quot;: Віра Брежнєва розбурхала пікантним фото

Скріншот: instagram.com/lenaperminova

Відмітимо, що дівчата практично не використовували прикрас в образах. Віра додала всього кілька базових каблучок, тоненький браслет і сережки, які не привертали увагу. Можливо, вона зробила ставку на ефектно прикрашену сукню. На фото Олени взагалі не вдалося розгледіти прикрас, схоже, що модель взагалі від них відмовилась в цей день.

&quot;Водному кадрі стільки краси&quot;: Віра Брежнєва розбурхала пікантним фото

Фото: instagram.com/lenaperminova

До речі, зачіски подруги теж зробили не складні, ані локонів, ні укладок – все просто і елегантно.

Читайте також Віра Брежнєва опублікувала на свою сторінку в Instagram знімок, на якому вона зображена в костюмі білого лебедя.

Нагадаємо, презентувала нову пісню "Любіть один одного" і відеокліп до неї. Композиція є саундтреком до фільму "Ялинки останні".

 

Відео: РБК-Україна

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