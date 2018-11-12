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"Перепутала Вас с Соней": Брежнева поразила поклонников стильным нарядом

Lite » Звезды 12.11.2018 - 09:48
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица продемонстрировала необычный образ

Украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая ранее рассказывала о съемках клипа, продемонстировала поклонникам стильный образ на своей странице в Instagram.

Артистка продолжает убеждать поклонников в том, что у нее безупречный вкус, шокируя стильными нарядами. На фото Брежнева предстала в черно-белом пиджаке в полоску и шляпке, которая идеально дополнила образ.

&quot;Перепутала Вас с Соней&quot;: Брежнева поразила поклонников стильным нарядомФото: (instagram.com/ververa)

Поклонникам такие изменения Веры пришлись по душе, некоторые отметили, что на фото певица выглядит очень молодо, из-за чего ее легко можно спутать с дочерью:

&quot;Перепутала Вас с Соней&quot;: Брежнева поразила поклонников стильным нарядом

Скриншот поста: (instagram.com/ververa)

Напомним, что популярная украинская певица Вера Брежнева сделала совместное селфи с культовым канадским исполнителем Джастином Бибером и его невестой Хейли Болдуин.

Кстати, Вера Брежнева, которая на днях поразила поклонников снимками с дочками, сейчас находится в Лос-Анджелесе. Фото из этого американского города певица также делится в сторис.

Ранее Вера Брежнева снялась топлес для рекламы, а также вспомнила свои школьные годы, а вместе с ними насмешки сверстников, нищету, отсутствие приличной одежды, комплексы из-за внешности и желание быть привлекательной.

Вера Брежнева: интересные факты 

 

Новости Украины Вера Брежнева
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