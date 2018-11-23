"Это мой монолог": Вера Брежнева порадовала новым клипом 

Вера Брежнева - "Любите друг друга" (видео: YouTube / Meladze Music)

Известная украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая недавно рассказала поклонникам любопытные факты о съемках клипа "Sexy Bambina", презентовала новую песню "Любите друг друга" и видеоклип к ней. Композиция является саундтреком к фильму "Елки последние".

"Так хотелось поскорее показать ее вам... Это мой монолог. И в ней все сказано. Так чувствую я. Так чувствует ее автор. А теперь #любитедругдруга", - описала песню артистка в своем Instagram.

Видео: instagram.com/ververa

В настоящее время трек доступен в iTunes/Apple Music и опубликован в открытом доступе на видео-хостинге YouTube.

Сингл "Любите друг друга" написан Константином Меладзе и посвященный главной теме фильма, в котором певица также задействована и как актриса. Кстати, в киноальманах войдет пять новогодних историй.

Фото: скрин: YouTube / Meladze Music

Очень сложно уложить в одно произведение все, что ты хочешь сказать. Но с этой песней у нас получилось. Думаю, именно поэтому создатели фильма "Елки последние" выбрали именно ее в качестве саундтрека. Мы говорим о чувствах одними словами", - призналась Вера.

По словам продюсера Тимура Бекмамбетова, песня "Любите друг друга" лучше всего отражает настроение последней части фильма "Елки".

В комментариях к посту Веры Брежневой ее подписчики высказывают восхищение песней и тепло благодарят артистку:

"Спасибо вам и Константину Меладзе за эту песню! Она прекрасна! До мурашек";

"Поздравляю с крутой премьерой! Простыми словами о самом важном!";

"Замечательная песня!! Спасибо!";

"Песня супер! Влюбилась сразу!";

"Чудесная песня! Вера, спасибо вам огромное!"...

Скрин: instagram.com/ververa

Как сообщалось ранее, украинская певица Вера Брежнева недавно вместе с другими украинскими артистками вошла в рейтинг самых сексуальных женщин РФ.

Также мы писали о том, что Вера Брежнева порадовала поклонников новым трогательным фото со своей старшей дочерью, 17-летней Соней Киперман.

Напомним, в октябре Брежнева посетила празднование дня рождения российского канала "МУЗ-ТВ" в шикарном необычном платье, которое подчеркивает ее соблазнительную фигуру.

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Видео: РБК-Украина