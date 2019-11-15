А как же Даша? Холостяк 9 засветился в обнимку с известной певицей

Экс-Холостяк 9 сезона Никита Добрынин просто-таки неразлучен со своей избранницей, победительницей проекта Дашей Квитковой. Влюбленные вместе живут и проводят любую свободную минутку, а также много путешествуют и балуют поклонников яркими снимками с поездок. Однако на появившемся в сети новом снимке ведущий запечатлен в обнимку вовсе не со своей возлюбленной, а с украинской певицей Яной Соломко.

Фото разместила на своей странице в Instagram сама Яна, которая не так давно развелась с мужем. Артисты посетили мероприятие в одном из киевских заведений.

Для выхода в свет Соломко выбрала эффектный черный наряд - певица позировала на камеру в облегающем брючном костюме с пикантным вырезом на животе, хвастаясь своим упругим прессом. Свои длинные кудрявые волосы она собрала в красивый высокий хвост.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

На одном из кадров она запечатлена с Добрыниным, который нежно приобнял девушку за талию.

Фото: Яна Соломко и Никита Добрынин (instagram.com/yana.solo)

@p.assemblymagazine с днём рождения вас!!!! Спасибо большое за приглашение! Спасибо за интервью с вами! Вы очень приятные.. Главному редактору и всей команде терпения и хороших людей на пути!" - прокомментировала Яна фотографии.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Судя по всему, Даша Квиткова не сопровождала бойфренда на этом мероприятии.

В комментариях поклонники Яны восхищаются ее красотой и желают женского счастья. Напомним, что певица воспитывает трехлетнюю дочку Киру.

Ты красотка!

Как барби

Красотка -Женского счастья

Красуня. Успіхів тобі у всіх нових починаннях

Какая красотка!

Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)

Напомним, избранница Холостяка 9 Даша Квиткова рассказала о ссорах с любимым. По словам девушки, они обычная пара и у них бывают разногласия, а выпустить пар им помогает тайский бокс.