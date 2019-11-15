А як же Даша? Холостяк 9 засвітився в обнімку з відомою співачкою

Екс-Холостяк 9 сезону Микита Добринін просто-таки нерозлучний зі своєю обраницею, переможницею проекту Дашею Квітковою. Закохані разом живуть і проводять будь-яку вільну хвилинку, а також багато подорожують і балують шанувальників яскравими знімками з поїздок. Однак на новому знімку, що з'явився в мережі, ведучий відображений в обнімку зовсім не зі своєю коханою, а з українською співачкою Яною Соломко.

Фото розмістила на своїй сторінці в Instagram сама Яна, яка не так давно розлучилася з чоловіком. Артисти відвідали захід в одному з київських закладів.

Для виходу в світ Соломко вибрала ефектний чорний наряд - співачка позувала на камеру в облягаючому брючному костюмі з пікантним вирізом на животі, вихваляючись своїм пружним пресом. Своє довге кучеряве волосся вона зібрала у гарний високий хвіст.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

На одному з кадрів вона зображена з Добриніним, який ніжно обійняв дівчину за талію.

Фото: Яна Соломко та Микита Добринін (instagram.com/yana.solo)

@p.assemblymagazine з днем народження вас!!!! Дякую за запрошення! Дякую за інтерв'ю з вами! Ви дуже приємні.. Головному редактору і всій команді терпіння і добрих людей на шляху!" - прокоментувала Яна фотографії.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Судячи з усього, Даша Квіткова не супроводжувала бойфренда на цьому заході.

В коментарях шанувальники Яни захоплюються її красою і бажають жіночого щастя. Нагадаємо, що співачка виховує трирічну дочку Кіру.

Ти красуня!

Як барбі

Красуня -Жіночого щастя

Красуня. Успіхів тобі у всіх нових починаннях

Яка красуня!

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, обраниця Холостяка 9 Даша Квіткова розповіла про сварки з коханим. За словами дівчини, вони звичайна пара і у них бувають розбіжності, а випустити пар їм допомагає тайський бокс.