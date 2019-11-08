"Нравится быть твоей": Победительница Холостяк 9 растрогала чувственными фото с любимым

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша Квиткова сделала трогательное признание Никите Добрынину

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова – счастливая пара, которая изо дня в день после проекта демонстрирует трепетное отношение друг к другу и поддерживает пламя любви вот уже больше года. Влюбленные стараются все делать вместе и проводить вдвоем как можно больше времени. Например, недавно Никита отвез Дашу в свой родной город Черновцы и даже устроил прогулку с мамой. Девушка же по возвращению в Киев решила поделиться романтичными фото с любимым из Рима, куда не так давно они летали в компании друзей.

Даша оставила под парочкой снимков, сделанных во время вечерней прогулки, трогательные признания для второй половинки.

"Мне нравится то, что никто не знает, как мы проводим время, как называем друг друга и о чем разговариваем.

Мне нравится то, что есть часть моей жизни, которая известна только тебе, а часть твоей – только мне.

Мне нравится не отвечать на чьи-либо звонки, потому что я с тобой и кто-то, кроме тебя, на данный момент меня не волнует вообще.

Мне нравится, когда наши, казалось бы, уже и так родные души, становятся ещё ближе и узнают друг друга еще лучше.

Мне нравится смотреть, как ты радуешься и становишься более открытым.

Мне нравится твой огонь в глазах, когда ты смотришь на меня.

Мне нравится быть твоей, точно зная, что ты полностью мой.

Мне нравится быть любимой тобой, потому что никто и никогда так не грел моё сердце, как греет твоя любовь", - обратилась она к Никите.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Поклонники пришли в восторг от романтичного фотосета в Риме, а еще больше - от теплых отношений в паре.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Какая красота. И вы на этом фоне просто шикарны

Красиво как!

Очень красивая пара

Зайки

Очень милые

Такая теплая фотография. Как же я счастлива за вас. Счастья вам и любви, Дашуль

Скриншот комментариев

Даша также ответила на личные вопросы поклонников. Она уточнила, что пока не узаконила отношения с Никитой и старается бороться с приступами ревности – девушка в себе уверенна.

"Я стараюсь не ревновать. Стараюсь. Да и вообще, как можно уйти от меня и потерять такой бриллиант?" - задалась вопросом Даша.

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Возлюбленная экс-холостяка призналась, что после окончания проекта их чувства с Никитой трансформировались и стали только глубже. "Они крепче, сильнее и осознаннее", - заявила девушка.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Ранее Дарья Квиткова сделала заявление о детях и ответила на вопросы поклонников.