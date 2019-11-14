"Мы обычная пара": избранница Холостяка 9 рассказала о ссорах с любимым

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша Квиткова показала, как они с Никитой выпускают пар после перепалок

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова – прекрасный пример крепкой и любящей пары, которая регулярно умиляет поклонников проявлениями своих нежным чувств. Влюбленные проводят вместе любую свободную минутку, много путешествуют и делятся откровениями в соцсетях. Недавно они побывали в родном городе Никиты Черновцах, где он познакомил Дашу со своей мамой. Создается впечатление, что они вообще никогда не ссорятся - однако, как рассказала Квиткова, это не так.

На своей странице в Instagram девушка поведала о ссорах с любимым и о том, как они с ними справляются. Кроме того, она наглядно показала, как они выпускают пар после размолвок - оказывается, на боксерском ринге!

На фото Даша и Никита запечатлены прямо во время спарринга - в спортивной одежде и боксерских перчатках. Тайский бокс стал отличным решением для них - он помогает сбросить напряжение, да и спортивная нагрузка не помешает.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Очень часто вижу вопрос:

-Даша, а вы когда-то ссоритесь с Никитой?

Ну конечно;)

Мы же обычная пара, мы живые люди. У нас бывают разногласия, можем рычать друг на друга. Просто мы стараемся, чтобы это оставалось только с нами. Так случилось, что перед тренировкой мы с Никитой чуть повздорили, но потом выпустили пар в ринге. Мы решили, что тайский бокс - это, своего рода, терапия для нашей пары. А как вы отпускаете злость?" - рассказала Квиткова.

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Пользователи сети принялись делиться своими методами сбросить напряжение, а также отметили, что у экс-Холостяка и его избранницы интересный метод.

Очееень красивая

Отличное решение!!!

На ринге ссориться ефективно)))

Убираю дом...навожу чистоту и это меня успокаивает

Обговорюю все з хлопцем, поки не дійдемо до примирення

Прибирання, біг

Вы без груш справляетесь? Никита-то полюбэ не в полную мощь злится

Молодці це крутий задум для пари

круто, можно хорошенько разрядиться)

Хороший способ, а я когда злюсь начинаю уборку)

Крутая идея, нужно взять на заметку :-)

Прекрасная пара

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Ранее Дарья Квиткова сделала заявление о детях и ответила на вопросы поклонников.