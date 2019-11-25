Даша Астафьева позировала в эффектных нарядах на фоне живописной природы Исландии

Артистка приняла участие в смелой фотосъемке среди льдов и пещер
Украинская певица и модель Даша Астафьева - известная любительница откровенных съемок и не стесняется демонстрировать свои соблазнительные формы на пикантных фото. Звезда нередко принимает участие в весьма необычных и дерзких фотосессиях - к примеру, сейчас она вместе с командой находится в Исландии, где позирует на фоне невероятно живописной природы.
Эффектными кадрами Даша поделилась на своей странице в Instgram. Красотка осталась верна себе и примерила яркие и порой откровенные образы - к примеру, летящие воздушные платья, в которых смело позировала на фоне ледников и пещер.
Ранее она отметила, что потрясающая природа этой страны настолько вдохновляет и заряжает ее, что она даже не чувствует холода во время съемок.
Фото: Даша Астафьева в Исландии (instagram.com/da_astafieva)
Также звезда показала пикантный снимок в образе "пещерного человека" - Астафьева примерила горячий наряд, состоящий из сетчатого черного боди, контрастных чулков, алого шлейфа и ярко-красного корсета.
"Пещерный человек, которого вы заслужили", - с юмором подписала кадр Даша.
Фото: Даша Астафьева в Исландии (instagram.com/da_astafieva)
Еще одно фото она назвала, как "Репетиция момента "принц подлетает" - на нем певица в полупрозрачном платье замерла у большой скалы, вытянув вперед руку.
Фото: Даша Астафьева в Исландии (instagram.com/da_astafieva)
Также звезда поделилась своими впечатлениями от таких необычных съемок.
"В объективе нового, ооооочень талантливого и душевного режиссера)
@ivankvasha:
- залезь сюда
- кувыркаемся
- на скалу
- делай драму
- летим
И коронное, "хватит поправлять все". Ещё долго мне будет сниться..." - рассказала Астафьева.
Фото: Даша Астафьева в Исландии (instagram.com/da_astafieva)
Пользователи сети оставили множество восхищенных отзывов, сравнивая Дашу с "матерью Драконов" и восторгаясь исландской природой.
Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)
Напомним, что ранее обольстительная Даша Астафьева проговорилась, чем соблазняет любимого дома.