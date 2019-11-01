ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Люблю: Зибров рассказал о проведенных ночах с Астафьевой

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.11.2019 - 12:14
Люблю: Зибров рассказал о проведенных ночах с Астафьевой
Павел Зибров и Даша Астафьева (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Артист вспомнил о былых съемках с певицей

Популярный певец, народный артист Украины Павел Зибров в программе "Ранок з Україною" которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", сделал интригующее заявление. Артист рассказал о ночных съемках украинского фильма, в котором также снималась украинская исполнительница Даша Астафьева. На днях Павел Зибров пришел на премьеру нового фильма, в котором Даша Астафьева сыграла сексапильную ассистентку директора - фильм "Кошмарный директор или школа №5".

Во время общения с журналистами "Ранку з Україною" артист признался, что связывает его с известной красавицей:

"Я люблю Астафьеву! – заявил Павел Зибров в эфире канала "Украина". – Сколько ночей мы провели с ней вместе, сколько мы коньяка выпили! Почему? Потому что у нас были ночные съемки, было очень холодно, и мы грелись".

Оказалось, актеры пересекались на съемках другой картины. Но воспоминания о зажигательной брюнетке до сих пор греют душу Павла Николаевича.

Кошмарный директор или школа №5: сюжет

Кошмарний директор або школа №5 Офіційний український трейлер

Комедия "Кошмарный директор или школа №5" снята в Украине в 2019 году студией Татьяны Гнедаш "Artforms Продакшн" и студии "High Up Studio". Обе студии специализируются на производстве телевизионных сериалов и для них это дебют в полнометражном прокатном кино.

Фильм рассказывает о новом директоре школы, ранее работавший в колонии, и учениках ужасной школы района. История о том, как взрослые и подростки меняют друг друга, об их ошибки, второй шанс, первую настоящую любовь, которая и в 15, и в 45 все равно безумная, и о том, что самое важное быть собой, ведь сам себя не обманешь, правда?

"Кошмарного директора" сыграл Сергей Фролов, известный по фильму "Тайный дневник Симона Петлюры".

Саундтрек к фильму спели энергичные HighUp5.

"Красота зашкаливает": горячая Астафьева соблазнила откровенными образами "шальной недели" "Было тяжело из-за зависти": соблазнительная Астафьева сделала личное признание
Новости Украины Павел ЗибровфильмыДаша Астафьева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь