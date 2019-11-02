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Обольстительная Даша Астафьева проговорилась, чем соблазняет любимого дома

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.11.2019 - 13:07
Обольстительная Даша Астафьева проговорилась, чем соблазняет любимого дома
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Певица призналась, что любимый одобряет ее смелые светские образы

Даша Астафьева – одна из самых ярких и откровенных звезд украинского шоу-бизнеса. Глядя на раскрепощенную певицу сложно поверить, что она только относительно недавно избавилась от комплексов и стала свободной от предубеждений, предрассудков и чужого мнения. Даша с легкостью соблазняет поклонников своими эротическими пикантными снимками и искусно демонстрирует на камеру сочные формы. Многие мужчины завидуют возлюбленному артистки, бизнесмену Артему Киму, ведь он может созерцать украинскую красавицу в домашней обстановке. Так, в программе "ЖВЛ" звезда призналась, в чем расхаживает перед второй половинкой.

Например, она рассказала, что Артем вовсе не против ее появления на светских событиях в соблазнительных, откровенных образах.

"Мужчина всегда только поддерживает. Иногда я могу спросить: красиво ли мне в этом платье, хорошая ли эта песня. Он всегда на моей стороне. Я его за это уважаю", - отметила певица.

Обольстительная Даша Астафьева проговорилась, чем соблазняет любимого дома

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

А вот по дому артистка привыкла ходить в удобной одежде или вовсе без нее.

"Дома я всегда в комфортной одежде или без", - кокетливо заявила Даша.

Видео: YouTube/ЖВЛ

Напомним, что ранее Даша Астафьева поделилась тонкостями откровенных съемок. Она отметила, что красиво раздеваться перед камерой – это не так просто, как кажется со стороны. Принять выгодные позы, а также выглядеть в кадре одновременно естественно, гармонично и привлекательно – целое искусство.

Также Даша Астафьева опубликовала видео, где запечатлена без макияжа, и показала свои домашние бьюти-ритуалы перед зеркалом.

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Новости Украины Даша Астафьева
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