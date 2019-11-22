Завораживающая красота: Даша Астафьева устроила смелую фотосессию в ледниках Исландии

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица позировала в полупрозрачном платье на фоне арктических льдов

Украинская певица и модель Даша Астафьева - известная любительница откровенных съемок и регулярно восхищает и соблазняет поклонников пикантными снимками. Глядя на фигуристую и раскрепощенную звезду, сложно поверить, что она только относительно недавно избавилась от комплексов и стала свободной от предубеждений, предрассудков и чужого мнения. Даша с удовольствием принимает участие в самых разных фотосессиях, демонстрируя свои сочные формы. К примеру, в новом фотосете она позировала... прямо среди ледников!

Астафьева устроила смелую фотосессию в невероятной Исландии - она выбрала самый большой национальный парк страны Ватнайёкюдль. Артистка примерила несколько эффектных образов - сначала она позировала в полупрозрачном мини-платье пудрового цвета и грубых черных ботинках, а также колготках в сеточку. Даша красиво снимает с себя голубую курточку на фоне впечатляющих пейзажей.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Всеми правдами и неправдами, мы добрались до ледника...Три мечтателя. Конечно, Исландия - то заветное, которое нельзя долго держать в себе.. иначе страхи, сомнения, и новогодние корпоративы украдут на части!" - поделилась звезда.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Далее красотку запечатлели у самой кромки воды в воздушном бежевом платье в пол, которое красиво развевается на ветру. Даша отметила, что ей не было холодно сниматься, поскольку в этом месте она чувствовала себя живой и очень сильной.

"Расскажите, как мечтали и боялись? Много лет, страх был сильнее меня. Но, почему-то в этом году, я поняла, как важно перешагивать и исполнять. Не знать, но пробовать, и учиться.. вдохновляться и делиться с людьми своей мечтой. Мне не холодно. Потому что именно в таких местах, чувствуется , что я живая) Что я сильная, и очень ценю все, что у меня есть сегодня... Вот, что меня греет", - откровенно поведала певица.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Астафьева рассказала, что это была съемка кампейна для одного из брендов одежды, а также поделилась историей, как все случилось.

"снимаем кампейн. Самое время рассказать, ху из ху! Таня, @mogila_tatiana , мой человек уже несколько лет. Примерно 10.

Таня: сторис с Исландией

Я: -готова лететь туда прямо сейчас!

Таня: Честноооо??покупаем билеты?

Привет, Мечта. Все логично. Я рекомендую, потому что мне тепло в этой одежде даже в Исландии ! [ кто был, тот знает] А ещё, каждый пуховик, это объятия, человека, который всю душу вкладывает в то, что творит! Горжусь. Люблю", - написала Даша.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Эффектные кадры не оставили равнодушными поклонников звезды, которые осыпали ее восхищенными комментариями.

Фото получились очень эмоциональными!) Мало кого оставят равнодушным.

Блин...как красиво!!!

Боже мой как красиво

Восхищаюсь!

Невероятная, воздушная и невесомая

Это. Просто. ВАУ

Неймовірна

Даша, Вы космическая

агонь дєвка Ммм...

Вау, сильным духом - холод ни по чем!

Красивее Вас в мире нет женщины. Вот настолько женственной. Вам бы в Голливуд

Дуже гарно, але я переживаю щоб Ви не захворіли.

Какая красивая Даша

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что ранее обольстительная Даша Астафьева проговорилась, чем соблазняет любимого дома.