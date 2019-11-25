Даша Астаф'єва позувала у вражаючих нарядах на фоні мальовничої природи Ісландії

Артистка взяла участь у сміливої фотозйомці серед льодів і печер
Українська співачка і модель Даша Астаф'єва - відома любителька відвертих зйомок і не соромиться демонструвати свої спокусливі форми на пікантних фото. Зірка нерідко бере участь в дуже незвичайних і зухвалих фотосесіях - приміром, зараз вона разом з командою знаходиться в Ісландії, де позує на тлі неймовірно мальовничої природи.
Ефектними кадрами Даша поділилася на своїй сторінці в Instgram. Красуня залишилася вірна собі і приміряла яскраві і часом відверті образи - наприклад, летючі повітряні сукні, в яких сміливо позувала на тлі льодовиків і печер.
Раніше вона зазначила, що приголомшлива природа цієї країни настільки надихає і заряджає її, що вона навіть не відчуває холоду під час зйомок.
Фото: Даша Астаф'єва в Ісландії (instagram.com/da_astafieva)
Також зірка показала пікантний знімок в образі "печерної людини" - Астаф'єва приміряла гарячий наряд, що складається з сітчастого чорного боді, контрастних панчох, червоного шлейфу і яскраво-червоного корсета.
"Печерна людина, яку ви заслужили", - з гумором підписала кадр Даша.
Фото: Даша Астаф'єва в Ісландії (instagram.com/da_astafieva)
Ще одне фото вона назвала, як "Репетиція моменту "принц підлітає" - на ньому співачка в напівпрозорому платті завмерла біля великої скелі, витягнувши вперед руку.
Фото: Даша Астаф'єва в Ісландії (instagram.com/da_astafieva)
Також зірка поділилася своїми враженнями від таких незвичайних зйомок.
"В об'єктиві нового, дууууууже талановитого і душевного режисера)
@ivankvasha:
- залізь сюди
- перекидаємося
- на скелю
- роби драму
- летимо
І коронне, "вистачить поправляти все". Ще довго мені буде снитися..." - розповіла Астаф'єва.
Фото: Даша Астаф'єва в Ісландії (instagram.com/da_astafieva)
Користувачі мережі залишили безліч захоплених відгуків, порівнюючи Дашу з "матір'ю Драконів" і захоплюючись ісландської природою.
Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)
Нагадаємо, що раніше зваблива Даша Астаф'єва проговорилася, чим спокушає коханого вдома.