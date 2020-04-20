ru
ua

Cool girl: Надя Дорофеева в одной толстовке засветила стройные ножки ради эффектных фото

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Певица устроила домашнюю fashion-съемку

Надя Дорофеева со всей серьезностью отнеслась к карантину, но ее будни дома отнюдь не скучные. Певица снимает и монтирует влоги, проводит прямые эфиры, успела сделать ревизию своего гардероба и попутно поделиться секретами стиля и выбора одежды, освоила медитацию и теперь устроила фотосет для своего магазина корейских брендов. Конечно же, артистка организовала съемку, не выходя из дом, воспользовавшись штативом для камеры, а результатами фотосесси и обновками похвасталась в Instagram.

Надя покрасовалась на камеру в разноцветных удлиненных толстовках. Примечательно, что она попутно засветила свои стройные ножки. Певица забавно позировала и дурачилась, меняя удобные наряды. Звезда сделала макияж с модным "влажным" эффектом, нанесла на веки сатиновые светлые тени, а на губы – трендовую нюдовую помаду.

Поклонникам не осталось ничего другого, как только восхититься предприимчивой Надей, котрая вышла из положения и сделала лук-бук новой коллекции, не выходя из дома, а также похвалили ее внешность.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева проговорились, где ее можно встретить в Киеве и поделилась секретом стиля

  • 6-ое фото огонь
  • Как всегда прекрасно
  • Красивая
  • Воооу! Как это красиво
  • Дуже круті речі,і ти дуже красива Надюша
  • Я кайфую от этих фото
  • Луки офигенные! Красивая
  • Шикарная
  • Такая кайфовая
  • Cool girl!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева устроила дерзкий домашний фотосет в легком халате и засветила длинные ножки на камеру.

"Karena Prius" - TamerlanAlena представляют трек для хорошего настроения на самоизоляции Праздничный семейный дуэт: Тина Кароль с сыном показала, как готовится к Пасхе
Читать все новости