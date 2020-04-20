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Cool girl: Надя Дорофєєва в одній толстовці засвітила стрункі ніжки заради ефектних фото

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Співачка влаштувала домашню fashion-зйомку

Надя Дорофєєва з усією серйозністю поставилися до карантину, але її будні вдома зовсім не нудні. Співачка знімає і монтує влоги, проводить прямі ефіри, встигла зробити ревізію свого гардероба і попутно поділитися секретами стилю і вибору одягу, освоїла медитацію і тепер влаштувала фотосет для свого магазину корейських брендів. Звичайно ж, артистка організувала зйомку, не виходячи з будинку, скориставшись штативом для камери, а результатами фотосесії і обновками похвалилася в Instagram.

Надя покрасувалася на камеру в різнокольорових подовжених толстовках. Примітно, що вона попутно засвітила свої стрункі ніжки. Співачка забавно позувала і пустувала, змінюючи зручні вбрання. Зірка зробила макіяж з модним "вологим" ефектом, нанесла на повіки сатинові світлі тіні, а на губи – трендову нюдовую помаду.

Шанувальникам не залишилося нічого іншого, як тільки захоплюватися заповзятливою Надею, яка вийшла з положення і зробила лук-бук нової колекції, не виходячи з дому, а також похвалили її зовнішність.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва проговорилися, де її можна зустріти в Києві і поділилася секретом стилю

  • 6-е фото вогонь
  • Як завжди прекрасно
  • Красива
  • Воооу! Як це красиво
  • Дуже круті речі,і ти дуже красива Надюша
  • Я кайфую від цих фото
  • Луки офігенний! Красива
  • Шикарна
  • Така кайфова
  • Cool girl!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва влаштувала зухвалий домашній фотосет в легкому халаті і засвітила довгі ніжки на камеру.

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