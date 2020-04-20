Cool girl: Надя Дорофєєва в одній толстовці засвітила стрункі ніжки заради ефектних фото

Надя Дорофєєва з усією серйозністю поставилися до карантину, але її будні вдома зовсім не нудні. Співачка знімає і монтує влоги, проводить прямі ефіри, встигла зробити ревізію свого гардероба і попутно поділитися секретами стилю і вибору одягу, освоїла медитацію і тепер влаштувала фотосет для свого магазину корейських брендів. Звичайно ж, артистка організувала зйомку, не виходячи з будинку, скориставшись штативом для камери, а результатами фотосесії і обновками похвалилася в Instagram.

Надя покрасувалася на камеру в різнокольорових подовжених толстовках. Примітно, що вона попутно засвітила свої стрункі ніжки. Співачка забавно позувала і пустувала, змінюючи зручні вбрання. Зірка зробила макіяж з модним "вологим" ефектом, нанесла на повіки сатинові світлі тіні, а на губи – трендову нюдовую помаду.

Шанувальникам не залишилося нічого іншого, як тільки захоплюватися заповзятливою Надею, яка вийшла з положення і зробила лук-бук нової колекції, не виходячи з дому, а також похвалили її зовнішність.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофєєва проговорилися, де її можна зустріти в Києві і поділилася секретом стилю

6-е фото вогонь

Як завжди прекрасно

Красива

Воооу! Як це красиво

Дуже круті речі,і ти дуже красива Надюша

Я кайфую від цих фото

Луки офігенний! Красива

Шикарна

Така кайфова

Cool girl!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва влаштувала зухвалий домашній фотосет в легкому халаті і засвітила довгі ніжки на камеру.