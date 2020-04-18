Дикая львица: Надя Дорофеева в одном халате засветила стройные ножки на пикантных фото

Певица показала свой дерзкий карантинный лук
Надя Дорофеева умеет даже карантинные луки и селфи превратить в захватывающее зрелище и заставить из обсуждать с энтузиазмом в сети. Певица мастерски удивлет интересным контентом и не дает забыть о себе. Она снимает влоги, выходит в прямые эфиры и балует поклонников весьма интригующими и пикантными домашними кадрами. Так, недавно девушка показала стройную фигуру в белом белье. К слову, певица сообщила, что на карантине немного набрала в весе – муж Владимир Дантес соблазняет жену кулинарными шедеврами собственного приготовления. Ртистка решила вновь добавить "перцу" в Instagram-контент и показала домашний фотосет в халате.
На звезде – серый легкий халат из натуральной ткани. На голове – полотенце, на лице – солнечные очки. Надя четко очертила губы и накрасила их матовой нюдовой помадой. В качестве аксессуаров – оригинальные серьги-кольца и массивная золотая цепочка. Она дополнила дерзкий домашний образ массивными черными ботинками на грубой подошве.
Надя расположилась в кресле так, чтобы в кадр попали ее стройные ножки, она специально слегка распахнула халат, чтобы придать фото пикантность.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"I’m a bitch , I’m a boss. Зацените мои 50 оттенков серого", - предложила звезда поклонникам.
Под фотосетом фаны певицы охотно стали комментировать ее соблазнительный и дерзкий лук.
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Напомним, что Надя Дорофеева "сдала" любимые места в Киеве и рассказала о своем гардеробе и принципе выбора вещей.