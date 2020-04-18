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Дикая львица: Надя Дорофеева в одном халате засветила стройные ножки на пикантных фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.04.2020 - 16:29
Дикая львица: Надя Дорофеева в одном халате засветила стройные ножки на пикантных фото
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала свой дерзкий карантинный лук

Надя Дорофеева умеет даже карантинные луки и селфи превратить в захватывающее зрелище и заставить из обсуждать с энтузиазмом в сети. Певица мастерски удивлет интересным контентом и не дает забыть о себе. Она снимает влоги, выходит в прямые эфиры и балует поклонников весьма интригующими и пикантными домашними кадрами. Так, недавно девушка показала стройную фигуру в белом белье. К слову, певица сообщила, что на карантине немного набрала в весе – муж Владимир Дантес соблазняет жену кулинарными шедеврами собственного приготовления. Ртистка решила вновь добавить "перцу" в Instagram-контент и показала домашний фотосет в халате.

На звезде – серый легкий халат из натуральной ткани. На голове – полотенце, на лице – солнечные очки. Надя четко очертила губы и накрасила их матовой нюдовой помадой. В качестве аксессуаров – оригинальные серьги-кольца и массивная золотая цепочка. Она дополнила дерзкий домашний образ массивными черными ботинками на грубой подошве.

Надя расположилась в кресле так, чтобы в кадр попали ее стройные ножки, она специально слегка распахнула халат, чтобы придать фото пикантность.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"I’m a bitch , I’m a boss. Зацените мои 50 оттенков серого", - предложила звезда поклонникам.

Под фотосетом фаны певицы охотно стали комментировать ее соблазнительный и дерзкий лук.

  • Красотка! Всегда в стиле
  • DoDo как всегда на стиле
  • Богиня
  • Божественная Bitch, божественная Boss
  • Шикарная
  • Дикая львица, ты моя царица
  • Это просто топ
  • Неотразима, как и всегда
  • Ты бомба
  • Не ну красотка, конечно, нечего не скажешь

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева "сдала" любимые места в Киеве и рассказала о своем гардеробе и принципе выбора вещей.

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