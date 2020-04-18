Надя Дорофеева проговорились, где ее можно встретить в Киеве и поделилась секретом стиля

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица назвала самые дорогие вещи в гардеробе

Надя Дорофеева давно стала для поклонников примером для подражания и иконой стиля. Сама звезда признает, что у нее немало комплексов и советует фанам не подражать, а вдохновляться. У певицы есть собственный неповторимый стиль, отличающий ее от других, а вот его секретамиа заодно и любимыми киевскими местами артистка поделилась с журналистами издания "The Village Украина".

Певица призналась, что обожает корейский и азиатский стиль одежды, поэтому в ее гардеробе немало именно таких вещей. Также она назвала себя "олдскульником", потому что предпочитает онлайн-шоппингу поход по магазинам, когда понравившуюся обновку можно пощупать и померять.

"В одежде для меня на первом месте - удобство, я - фанатка oversize. Мои любимые бренды - Alexander Wang, PUMA. Недавно начал нравиться Сeline - видимо, доросла", - перечислила марки звезда.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Не обходит она стороной и масс-маркеты, ведь из их ассортимента также можно выбрать много достойных вещей.

"Я считаю, что наоборот, дурной тон - быть с головы до ног одетым в "бренды-бренды-бренды". Сейчас царит свобода выбора, нужно переключаться на разумное потребление - не так важно количество вещей в гардеробе, как умение их миксовать. Мне нравится тенденция sustainable fashion, я коллекционирую ретро-очки, которые не стесняюсь покупать в секонд-хенде, обожаю искать там старые объемные пиджаки", - поделилась секретным приемом Надя.

Также она рассказала о самых дорогих вещах в шкафу. "Самые дорогие вещи в гардеробе - концертные костюмы, потому что их шьют на заказ. Горжусь еще сумкой Celine, которую мне подарил муж. Мне кажется, она стоила чуть более 1000 евро", - призналась певица.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Девушка обожает Киев, у нее есть немало секретных мест, где она любит прогуливаться.

"Я бывала во многих странах, но красивого, вкусного и модного города, чем Киев, сложно найти. Пожалуй, только Нью-Йорк может быть конкурентом. Больше всего люблю центр города - Бессарабка, Arena City. Там у меня есть несколько любимых заведений, где я могу выпить кофе в одиночестве. Друзья подсадили меня на район Золотые Ворота. Там классно прогуливаться, заглядывать в арт-пространства и галереи, заходить в ресторанчики и магазины", - говорит певица.

Ранее Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом разобрала свой гардероб и попутно поделилась стильными советами.