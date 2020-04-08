Идеальный лук: Надя Дорофеева поделилась своими правилами удачного гардероба

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица вместе с мужем разобрала шкаф

Надя Дорофеева во время карантина активно взялась за свой блог, где показывает будни, а заодно и раздает советы, устраивает туториалы и даже бьюти-батлы со звездами. Ее муж Владимир Дантес не отстает от жены – его кулинарные видео, "приправленны" рассказами из жизни призваны помочь мужчинам "не развестись во время карантина", а укрепить отношения в паре. Так, Надя представила на суд поклонников очередной DoDo-влог, в котром показала свій гардероб и дала советы по стилю.

Звезда призавала поклонников использовать карантин с пользой:"Не заплывите жирком, станьте умнее, красивые и лучше для самих же себя".

Надя предложила разобрать гардероб и заверила, что это может быть полезным и веселым занятием, особенно, если кого-то приобщать к нему и попросить совет, что оставить, а что выбросить или переделать. Так, девушке помог ее муж Владимир Дантес, который поделился мужским взглядом на женские аутфиты.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Так, певица показала 8 своих весенних луков и прокомментировала каждый из них, а попутно делилась лайфхаками по грамотному составлению гардероба.

"Когда покупаете вещи, если видите сложную вещь, лучше возьмите к ней что-то супер-просто. Никогда не покупайте то, что не знаете, с чем миксовать и носить потом", - предостерегла Надя.

"Идеальный наряд для девушке – простая белая футболка и идеально сидящие джинсы", - считает артистка.

Надя призналась, что немного поправилась за время карантина, но она довольна результатом.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Девушка смотрится красиво в вещах, которые на ней хорошо сидят, а не в дорогих и брендовых. Простая вещь может круто подчеркивать фигуру девушки, ее достоинства", - убежден Вова.

"Если у вас есть места, которые хочется показать, обязательно делайте это. Подчеркивать свои достоинства очень важно. Каждый раз, когда я надеваю на себя кучу оверсайза, Вова говорит мне: "А зачем?" - привела пример Надя.

На глазах у поклонников она преобразила длинную белую футболку, которую жалко выбросить. В итоге, Надя сделала из вещи стильный кроптоп.

Видео: YouTube/DoDoVlog

Ранее Надя Дорофеева и Владимир Дантес поменялись образами ради участия в популярном челлендже.