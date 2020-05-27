Чертовски красива: 53-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным внешним видом

Звезда все хорошеет
Сальма Хайек, похоже, никогда не устанет восхищать сеть своим молодым внешним видом. В этот раз звезда сделала публикацию в микроблоге, посвященную любви к собакам. Но поклонники не смогли отвести глаз от вечно молодой актрисы. «В эти времена, по крайней мере, мы все еще можем целовать наших собак», – порадовалась Сальма.
На фото она позирует вместе со своим домашним любимцем – французским бульдогом. Для теплого, уже почти летнего денька, Хайек выбрала джинсы с высокой посадкой и роскошную темно-синюю блузу в белый горох с воланами на рукавах. Звезда сделала достаточно яркий макияж, а волосы вытянула, уложив их на прямой пробор.
Новые фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)
Поклонники принялись писать Сальме комплиметы, по обыкновению отметив ее необычнайно привлекательную внешность, которая с годами становится только ярче.
Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/salmahayek)
Напомним, Сальма никогда не скрывала свой возраст. Напротив – она гордится им. Таким образом, звезда регулярно доказывает, что красота от течения времени практически не зависит. К примеру, на свой день рождения в прошлом году, который она отмечает 2-го сентября, она сделала смелый шаг. В честь 53-летия она запостила фото, где красуется в ярко-голубом бикини: верх купальника еле сдерживает пышную грудь актрисы, а крошечные трусики подчеркивают соблазнительные изгибы ее бедер и талии. "Да, мне 53, и что? С днем рождения всех вас, сентябрьские малышки!", – написала Сальма под фото. Так держать, Сальма!
Автор: Lite