Вечно молодая: 53-летняя Сальма Хайек поразила красотой на фото без макияжа

Звезда запостила новое селфи
Сальма Хайек продемонстрировала новое фото без макияжа, которое в который раз подтвердило: она не стареет. На нем знаменитая актриса предстала во время плавания. В розовом купальнике, с мокрыми волосами и абсолютно чистым лицом, она выглядит молодой и свежей. Кожа знаменитости без намека на увядание просто светится здоровьем. «Вода», – коротко подписала она снимок, а с помощью хэштегов дала понять, что не использовала никакую косметику.
Сальма на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek)
Фото набрало более 700 000 лайков, а также много восхищенных комментариев. Поклонники удивляются, что Сальма не меняется. А даже напротив – становится еще красивее.
Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/salmahayek)
Напомним, недавно Сальма, напротив, продемонстрировала, что не боится возрастных изменений. Так, актриса опубликовала фото, на котором в ее волосах видна седина. В подписи знаменитая красавица предложила уважать свои корни. Фанаты популярной актрисы остались в восторге от ее искренности – по мнению фолловеров, мало кто из знаменитостей способен столь откровенно показывать такие личные вещи. Впрочем, чаще Сальма все-таки предпочитает восхищать своих поклонников неувядающей красотой и стройной фигурой.
Своими секретами красоты актриса называет полноценный питьевой режим (минимум 2 л воды в сутки), много овощей и зелени в рационе, а также качественный уход за кожей. Еще один обязательный элемент для цветущей внешности – позитивной мышление и радостный взгляд на жизнь, уверена 53-летняя актриса.
Автор: Мила Иванова