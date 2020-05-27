До біса гарна: 53-річна Сальма Хайєк підкорила мережу розкішним зовнішнім виглядом

Сальма Хайек, схоже, ніколи не втомиться дивувати мережу своїм молодим зовнішнім виглядом. Цього разу зірка зробила публікацію в мікроблозі, присвячену любові до собак. Але шанувальники не змогли відвести очей від вічно молодої актриси. «У ці часи, принаймні, ми все ще можемо цілувати наших собак», – пораділа Сальма.

На фото вона позує разом зі своїм домашнім улюбленцем – французьким бульдогом. Для теплого, вже майже літнього денька, Хайєк вибрала джинси з високою посадкою і розкішну темно-синю блузу в білий горох з воланами на рукавах. Зірка зробила досить яскравий макіяж, а волосся витягла, уклавши їх на прямий проділ.

Нові фото Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)

Шанувальники почали писати Сальмі комплиметы, зазвичай відзначивши її необычнайно привабливу зовнішність, яка з роками стає тільки яскравіше.

Ти просто чарівна

Вау, собака виглядає таким красунечкою, але Сальма виглядає такий до біса гарною

Ти просто номер один

Боже, Господи, ти виглядаєш на 25

Твої дії доброти дуже мотивують в часи кризи. Залишайся вдома, залишайся в безпеці, залишайся благословенною

Який же щасливчик твій пес!

Ти виглядаєш так мило, Сальма

Ти просто найкраща

Ідеально

Красива

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/salmahayek)

Нагадаємо, Сальма ніколи не приховувала свій вік. Навпаки – вона пишається ним. Таким чином, зірка регулярно доводить, що краса від плину часу практично не залежить. Приміром, на свій день народження в минулому році, який вона відзначає 2-го вересня, вона зробила сміливий крок. На честь 53-річчя вона запостила фото, де красується в яскраво-блакитному бікіні: верх купальника ледве стримує пишні груди актриси, а крихітні трусики підкреслюють спокусливі вигини її стегон і талії. "Так, мені 53, і що? З днем народження вас, вересневі малятка!", – написала Сальма під фото. Так тримати, Сальма!