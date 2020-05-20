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Молода и свежа: 53-летняя Сальма Хайек поразила сеть красотой в новом видео

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.05.2020 - 21:28
Молода и свежа: 53-летняя Сальма Хайек поразила сеть красотой в новом видео
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса не меняется!

Сальма Хайек оригинальным образом решила напомнить о своей благотворительной миссии. Звезда опубликовала архивное фото, на котором красуется в черном платье с прозрачными узорами, с пышной укладкой и ярким макияжем. «Семь лет назад я объединилась с #Beyonce и Gucci, чтобы начать движение CHIME FOR CHANGE с миссией обеспечить всем девушкам и женщинам во всем мире равный доступ к здравоохранению, образованию и правосудию. Завтра я объявлю новую кампанию CHIME FOR CHANGE для #Standwithwomen в этот критический момент», – написала звезда. На снимке она просто светится красотой и молодостью. Что тут же отметили многочисленные фолловеры знаменитости.

Молода и свежа: 53-летняя Сальма Хайек поразила сеть красотой в новом видеоАрхивное фото Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

  • Самая красивая женщина навсегда
  • Вау! Как ты красива, поцелуи… Я люблю тебя
  • Что за удивительная улыбка у тебя…
  • Вау
  • Восхитительна
  • Прекрасна

Молода и свежа: 53-летняя Сальма Хайек поразила сеть красотой в новом видео

Молода и свежа: 53-летняя Сальма Хайек поразила сеть красотой в новом видео

Молода и свежа: 53-летняя Сальма Хайек поразила сеть красотой в новом видео

Молода и свежа: 53-летняя Сальма Хайек поразила сеть красотой в новом видео

Молода и свежа: 53-летняя Сальма Хайек поразила сеть красотой в новом видео

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/salmahayek)

Несколько часов назад Сальма представила новую капманию, как и обещала. «STAND WITH WOMEN. Мы #standwithwomen, слушая их голоса. Мы поддерживаем женщин, отвечая на их уникальные и разнообразные потребности. Мы солидарны со ВСЕМИ женщинами в этот критический момент, когда насилие по признаку пола увеличивается и доступ к медицинским услугам ограничен. Если вы хотите присоединиться к @ChimeforChange и #Keringfoundation в поддержке этого движения или узнать больше о нем, перейдите по ссылке в моей биографии», – добавила к видео громкий призыв Сальма.

Сальма представляет новую кампанию своего проекта (видео: instagram.com/salmahayek)

В ролике она появилась в ярком розовом наряде – блуза, украшенная цветком, отлично подчеркнула золотистй оттенок смуглой кожи Хайек. Волосы, осветленные и вытянутые с помощью утюжка, она уложила на ровный пробор. В макияже звезда предпочла натуральные тона в коричневой гамме. Своим безупречным внешним видом она вновь заставила сеть восхититься, что годы не властны над такой красотой. По мнению фанатов, за 7 лет, которые разделяют фото, Сальма стала еще более привлекательной. Что ж, сложно поспорить.

Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины Сальма Хайекактриса
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