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Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.05.2020 - 18:34
Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда вспомнила Канны

Сальма Хайек внось порадовала фанатов архивными фото, на которых предстала во всей красе. Актриса собрала в галерее фото с красных дорожек разных лет, где красуется в роскошных вечерних платьях. Кажется, звезда примерила все возможные варианты – от утонченного телесного платья до роскошного серебристого с камнями и изысканного черного в золотой горошек. А особенно сеть восхитил вариант, где Сальма примерила пурпурное платье с откровенным декольте. «Вдохновлено Каннским кинофестивалем», – написала Хайек коротко.

Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах

Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах

Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазахАктриса покорила красотой (фото: instagram.com/salmahayek)

Сеть тут же вступила в обсуждения красоты Сальмы, а также ее образов. Поклонники, не сдерживая слов восхищения, отметили, что 53-летняя актриса как была, так и осталась прекрасной. К слову, не смогла промолчать и давняя подруга Сальмы – Ева Лонгория. «Прекрасная», – написала она на испанском.

Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазахКоролева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах

Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах

Сальма показала массу образов (фото: instagram.com/salmahayek)

  • Ты просто невероятная королева, моя детка
  • Вау! Ты суперкрасивая, ты очень красивая женщина
  • Возможно, самая красивая женщина в мире
  • Вау! Это пурпурное платье
  • Ангел
  • Классическая красота
  • Это, скорее всего, на вкус, как хорошее вино
  • Ты так красива, о боже! Ты всегда будешь красива, даже если ты будешь жить 150 лет
  • Прекрасна, ты подарок для глаз
  • Вау, восхитительна! Просто прелесть
  • Девушка, ты выглядишь прекрасно, как всегда

Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах

Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах

Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах

Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах

Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах

Королева красных дорожек: Сальма Хайек восхитила красотой в роскошных вечерних обазах

Комментарии к посту Сальмы (фото: instagram.com/salmahayek)

Напомним, Сальма – одна из звезд за 50, которые выглядят вдохновляющее молодо. Потому ее посты всегда на хорошем счету у поклонников. Разумеется, веселый и добрый нрав, а еще оптимизм также играют свою роль. Сальма любит иронизировать над собой и покорять своей откровенностью и простотой. Недавно она сделала пост, в котором показала седые пряди в волосах. В тексте к нему она отметила, что нужно уважать свои корни. Фанаты отметили, что даже с седыми волосами она останется одной из самых красивых женщин планеты. Впрочем, подобные кадры – настоящая редкость в микроблоге знаменитости. Чаще она радует цветущим внешним видом и поистине неувядающей красотой.

Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины Сальма Хайекактриса
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