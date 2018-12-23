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"Было очень сложно": Ирина Билык назвала самый яркий момент 2018 года

Lite » Звезды 23.12.2018 - 11:32
"Было очень сложно": Ирина Билык назвала самый яркий момент 2018 года
Фото: Ирина Билык (facebook.com bilyk.iryna)

Певица призналась, что она не забудет этот год

Популярная украинская певица Ирина Билык рассказала, что считает своим главным достижением 2018 года. Об этом сообщает "Сегодня".

"Один из самых ярких моментов – мой тур. Я никогда не забуду, как мы в холодных, но полных залах в 35 городах за два месяца отыграли все это живьем. Очень сложно было, я это буду повторять, наверное, до конца своей жизни", - сказала она.

Однако, утверждает Билык, она "хотела для себя такую жизнь".

"Но я хотела для себя такую жизнь в эти два месяца, хотела себя проверить. Есть еще порох и не только в пороховницах (смеется)", - подчеркнула она.

Напомним, ранее Ирина Билык "собралась" на Марс - звезда предстала в необычном образе и вызвала восторг у поклонников.

Также мы писали о том, что популярная певица рассказала в интервью Lite о флирте, хайпе и воспитании сыновей.

Напомним, ранее Билык представила несколько необычную для себя песню в стиле шансон, которую посвятила всем Леонидам.

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