"Було дуже складно": Ірина Білик назвала найяскравіший момент 2018 року

Фото: Ірина Білик (facebook.com bilyk.iryna)

Співачка зізналася, що вона не забуде цей рік

Популярна українська співачка Ірина Білик розповіла, що вважає своїм головним досягненням 2018 року. Про це повідомляє "Сегодня".

"Один з найяскравіших моментів – мій тур. Я ніколи не забуду, як ми в холодних, але повних залах в 35 містах за два місяці відіграли все це живцем. Дуже складно було, я це буду повторювати, напевно, до кінця свого життя", - сказала вона.

Однак, стверджує Білик, вона "хотіла для себе таке життя".

"Але я хотіла для себе таке життя в ці два місяці, хотіла себе перевірити. Є ще порох і не тільки в порохівницях (сміється)", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик "зібралася" на Марс - зірка з'явилася в незвичайному образі і викликала захоплення у шанувальників.

Також ми писали про те, що популярна співачка розповіла в інтерв'ю Lite про флірт, хайпи і вихованні синів.

Нагадаємо, раніше Білик представила кілька незвичайну для себе пісню в стилі шансон, яку присвятила всім Леонидам.