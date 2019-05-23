"Будто снова 15 лет": Тина Кароль умилила необычным фото без макияжа

Поклонники Кароль отмечают, что ей хорошо без макияжа
Тина Кароль теперь буквально засыпает поклонников с новой долгожданной фотосессии. Отметим, что украинская певица основала своеобразную традицию – каждый день постит на своей instagram-страничке различные фото. В последнее время снимки часто повторялись, это были фото с одних и тех же фотосетов, только в разных ракурсах. Поклонники исполнительницы попросили что-то новенькое. И вот, Тина Кароль делится с ними абсолютно непривычным настроением.
Певица опубликовала серию черно-белых портретов, на которых позирует без макияжа. Отметим, что до этого едва ли не все фото были с узнаваемыми "фишками" - фирмовые алые губы Кароль, голливудские объемные локоны, уложенные на одну сторону… На новых фото – только естественная красота во всем ее величии.
На очередном снимке Тина вновь приворожила фанов загадочным и манящим взглядом. Певица лежит на кровати, одной рукой прикрывая часть лица. Зато пронзительный взгляд говорит сам за себя.
Чувственная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники исполнительницы поспешили прокомментировать ее фото. К слову, многие отметили, что без насыщенного макияжа их любимице намного лучше – Кароль выглядит значительно моложе, "как девочка". Отметим, что в этом году украинской певице исполнилось 34 года.
Также отметим, что ранее Кароль уже публиковала несколько фото из данной фотосессии. К сожалению, как обычно, певица никак не подписывает снимки. Лишь сопровождает их несколькими стандартными хештегами.
Нежная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее страстная Тина Кароль заворожила неожиданным образом в алом платье. Поклонники почему-то назвали ее "женщиной-кошкой".
Также до этого Тина Кароль оригинально поздравила с Днем вышиванки.