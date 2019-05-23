"Будто снова 15 лет": Тина Кароль умилила необычным фото без макияжа

Тина Кароль теперь буквально засыпает поклонников с новой долгожданной фотосессии. Отметим, что украинская певица основала своеобразную традицию – каждый день постит на своей instagram-страничке различные фото. В последнее время снимки часто повторялись, это были фото с одних и тех же фотосетов, только в разных ракурсах. Поклонники исполнительницы попросили что-то новенькое. И вот, Тина Кароль делится с ними абсолютно непривычным настроением.

Певица опубликовала серию черно-белых портретов, на которых позирует без макияжа. Отметим, что до этого едва ли не все фото были с узнаваемыми "фишками" - фирмовые алые губы Кароль, голливудские объемные локоны, уложенные на одну сторону… На новых фото – только естественная красота во всем ее величии.

На очередном снимке Тина вновь приворожила фанов загадочным и манящим взглядом. Певица лежит на кровати, одной рукой прикрывая часть лица. Зато пронзительный взгляд говорит сам за себя.

Чувственная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники исполнительницы поспешили прокомментировать ее фото. К слову, многие отметили, что без насыщенного макияжа их любимице намного лучше – Кароль выглядит значительно моложе, "как девочка". Отметим, что в этом году украинской певице исполнилось 34 года.

Внешность лучше, чем у любой модели!

Побочный эффект от Дана – чб)

Какая красивая и нежная! Взгляд до мурашек.

Такое фото... будто мне снова 15!

Почему ты такая милая?!

Как всегда непревзойденная! Такая нежная))

Нереально крутое фото!

Обжигающий взгляд)

Ты даже круче тёплого моря, милая!

Фото завораживает!

Тин, а как не умереть от такой красоты?!

Тин, ты вместо кофе!

Также отметим, что ранее Кароль уже публиковала несколько фото из данной фотосессии. К сожалению, как обычно, певица никак не подписывает снимки. Лишь сопровождает их несколькими стандартными хештегами.

Нежная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее страстная Тина Кароль заворожила неожиданным образом в алом платье. Поклонники почему-то назвали ее "женщиной-кошкой".

Также до этого Тина Кароль оригинально поздравила с Днем вышиванки.