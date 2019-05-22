Женщина-кошка: страстая Тина Кароль заворожила неожиданным образом

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица свела поклонников с ума чувственным снимком

Украинская поп-дива Тина Кароль все чаще появляется перед поклонниками в откровенных, а порой даже дерзких образах, подчеркивающих ее сексуальность и чувственность. Прозрачные наряды, эффектные вырезы, разрезы, которые позволяют во всей красе полюбоваться ее фигурой. Так, певица побаловала фанов очередным снимком в Instagram, от которого у тех перехватило дыхание, и они тут же признали фото "пожароопасным".

На фото томная звезда позирует в алом платье от Louis Vuitton и оригинальных прозрачных туфлях. Она дополнила смелый образ нарочито небрежной, будто после порыва ветра, укладкой, а крупная прядь волос прикрыла часть лица Тины. Макияж был сделан одновременно с акцентом на глаза и губы, на которых застыла фирменная красная помада.

Тина приняла соблазнительную позу, словно кошка перед прыжком, оперившись руками на пол и оставив в сторону ногу – подол платья, будто случайно, эффектно подскочил вверх.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Публикация певицы традиционно набрала десятки тысяч лайков меньше, чем за полсуток и множество комментариев от впечатленных поклонников знаменитости.

"Вот она тигрица, заставила влюбиться", "Красавица, Королева", "Такая сексуальная. Боже, я дар речи потеряла честное слово", "Воздуха мне, срочно! Тина, это огонь. Как теперь отлипнуть от фотографии?", "Женщина-огонь. Вызывайте пожарных, сейчас все тут загорятся", "Женщина-кошка", "Челюсть отвисла", "Грация кошки", "Очень красивая", "Нереальная", "Тина, вы очень привлекательная женщина", "Бомба", - пишут поклонники под фото.

Ранее Тина Кароль очаровала фанов загадочным снимком и показала естественную красоту на черно-белом фото.

Напомним, ранее соблазнительная Тина Кароль пленила чувственным фото, а ее поклонники назвали певицу "роковой королевой" и "женщиной-вамп".