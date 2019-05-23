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"Ніби знову 15 років": Тіна Кароль умилила незвичайним фото без макіяжу


Шанувальники Кароль відзначають, що їй добре без макіяжу

Тіна Кароль тепер буквально засипає шанувальників з нової довгоочікуваної фотосесії. Зазначимо, що українська співачка заснувала своєрідну традицію – кожен день постить на своїй instagram-сторінці різні фото. Останнім часом знімки часто повторювалися, це були фото з одних і тих же фотосетів, тільки в різних ракурсах. Шанувальники співачки попросили щось новеньке. І ось, Тіна Кароль ділиться з ними абсолютно незвичним настроєм.

Співачка опублікувала серію чорно-білих портретів, на яких позує без макіяжу. Зазначимо, що до цього чи не всі фото були з впізнаваними "фішками" - фірмові червоні губи Кароль, голлівудські об'ємні локони, укладені на одну сторону... На нових фото – лише природна краса у всій її величі.

На черговому знімку Тіна знов причарувала фанів загадковим і захопливим поглядом. Співачка лежить на ліжку, однією рукою прикриваючи частина обличчя. Зате пронизливий погляд говорить сам за себе.

Чуттєва Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники виконавиці поспішили прокоментувати її фото. До речі, багато відзначили, що без насиченого макіяжу їх улюблениці набагато краще – Кароль виглядає значно молодше, "як дівчинка". Зазначимо, що в цьому році українській співачці виповнилося 34 роки.

  • Зовнішність краще, ніж у будь-якої моделі!
  • Побічний ефект від Дана – чб)
  • Яка гарна і ніжна! Погляд до мурашок.
  • Таке фото... ніби мені знову 15!
  • Чому ти така мила?!
  • Як завжди неперевершена! Така ніжна))
  • Нереально круте фото!
  • Обпалюючий погляд)
  • Ти навіть крутіше теплого моря, мила!
  • Фото заворожує!
  • Тін, - а як не померти від такої краси?!
  • Тін, ти замість кави!

Також відзначимо, що раніше Кароль вже публікувала кілька фото з даної фотосесії. На жаль, як зазвичай, співачка ніяк не підписує знімки. Лише супроводжує їх кількома стандартними хештенами.

Ніжна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше чуттєва Тіна Кароль заворожила несподіваним образом в червоній сукні. Шанувальники чомусь назвали її "жінкою-кішкою".

Також до цього Тіна Кароль оригінально привітала з Днем вишиванки.

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