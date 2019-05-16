"Самая красивая украиночка": Тина Кароль оригинально поздравила с Днем вышиванки

Портрет Кароль - просто фотокопия
Тина Кароль не смогла остаться в стороне масштабного "звездного флешмоба" в честь Дня вышиванки (16 мая). Украинская певица также, как и десятки других ее звездных коллег, присоединилась к яркой идее. При этом традиционным для себя оригинальным образом.
Так, на своей instagram-страничке Тина Кароль опубликовала не просто фото в платье-вышиванке, а свой портрет – точную копию фото – на холсте. Картина – подарок преданных фанатов Кароль. Следует отметить, что у певицы одна из самых крупных фан-групп.
Сама же Кароль позирует в роскошном платье-вышиванке с открытыми плечами. На белоснежном полотне гладью черными и красными нитками вышиты листья и плоды калины. Также талию певицы подчеркивает широкий белый пояс с кистями.
"З Днем вишиванки!" – лаконично подписала свой новый пост Кароль.
Тина Кароль поздравила украинцев с Днем вышиванки (фото: instagram.com/tina_karol)
Картина с портретом Тины Кароль (фото: instagram.com/artfour_ua)
Поклонники певицы пришли в восторг от ее нового поста:
Картина с портретом Тины Кароль (фото: instagram.com/artfour_ua)
Напомним, ранее Ольга Сумская в вышиванке показала украинских звезд в национальных костюмах. Народная артистка поделилась целой серией фото.
Также своим необычным образом поделилась и Катя Осадчая. Телеведущая выбрала красные брюки и голубую свободную блузу. Однако некоторые подписчики Осадчей не оценили ее новый образ и раскритиковали его.