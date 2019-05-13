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"Счастье быть мамой": Тина Кароль показала уникальные семейные фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2019 - 08:54
"Счастье быть мамой": Тина Кароль показала уникальные семейные фото
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица опубликовала детский снимок и фото с сыночком Веней

Украинская поп-дива Тина Кароль, как и многие звездные коллеги, в День матери, 12 мая, решила показать эксклюзивные снимки из семейного архива. Певица не часто делится раритетными кадрами с родителями, потому увидеть юную будущую звезду в окружение родных и близких, ее поклонники считают за счастье. Артистка опубликовала в разделе сториз Instagram фото с мамой, папой и старшим братом, а также растрогала черно-белым снимком с сыночком Вениамином.

Веня живет и учится в Великобритании, поэтому с мамой видится во время каникул, приезжая в родной Киев. Певица признается, что скучает за сыночком, но объясняет – получить образование за границей стало сознательным выбором мальчика. Он растет любознательным и талантливым, радуя Тину своими успехами. Во время одного из последних визитов Вени, как называет его звездная мама, они вместе сходили на балет и насладились выступлением украинской примы-балерины Екатерины Кухар. Пасху Вениамин и Тина также традиционно отпраздновали вдвоем.

"Счастье быть мамой", - подписала певица умилительный кадр, на котором улыбчивый ребенок прижался к умиротворенной маме.

&quot;Счастье быть мамой&quot;: Тина Кароль показала уникальные семейные фото

Тина Кароль с сыном (фото: instagram.com/tina_karol)

На другом фото запечатлены самые родные и близкие для звезды люди – папа Григорий Самуилович, мама Светлана Андреевна и старший брат Станислав. Маленькая Тина с огромным бантом на голове сидит на коленях у отца, расплывшись в улыбке.

&quot;Счастье быть мамой&quot;: Тина Кароль показала уникальные семейные фото

Тина Кароль с родителями и старшим братом (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль привела в восторг поклонников, показав им редкий кадр со стильного фотосета.

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