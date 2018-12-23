"Будьте счастливы": Тодоренко записала милое новогоднее поздравление

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая исполнила песню "Синий, синий иней" группы "Здравствуй, песня"

Известнейшая телеведущая Регина Тодоренко, которая не так давно показала сына, продолжает готовиться к Новому году. Артистка решила заранее поздравить самых близких, а именно — маму и бабушку. Ведущая записала милое видео, на котором она вместе с другими звездами спела на камеру песню "Синий, синий иней" группы "Здравствуй, песня". Видео опубликовано в профиле Регины в Instagram.

В начале ролика Регина сказала, что посвящает песню своей маме.

"Мамока, "Синий иней" в Новый год и в твой День рождения для тебя поют все!" — сказала ведущая.

Видео: (instagram.com/ reginatodorenko)

В подписи к публикации Регина поблагодарила всех артистов, которые приняли участие в съемках новогоднего выпуска и своего супруга.

"Благодаря вам у нас получился мегавыпуск! И я надеюсь, что в следующем году мы с вами снимем еще много смешных скетчей, игр и крутых интервью! Ну и специально для всех поклонников "Пятница с Региной" и для моей мамочки Ирины Тодоренко наше бабское караоке споет для вас песню "Синий иней". С наступающими праздниками вас, друзья! Будьте счастливы в Новом году!" — написала ведущая.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/ reginatodorenko

Напомним, что Регина Тодоренко рассказала, кто помогает ей с сыном.

Напомним, что Тодоренко и Топалов несколько недель после рождения ребенка хранили молчание в соцсетях, желая насладиться этим временем в кругу семьи и привыкнуть к новому образу жизни.

Однако поклонники довольно резко требовали от пары новостей и фото малыша, так что Топалову пришлось публично встать на защиту своей жены и призвать прекратить ее травлю.

Видео: video.rbc.ua