"Будьте щасливі": Тодоренко записала миле новорічне привітання

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Співачка виконала пісню "Синий, синий иней" групи "Здравствуй, песня"

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка не так давно показала сина, продовжує готуватися до Нового року. Артистка вирішила заздалегідь привітати близьких, а саме — маму і бабусю. Ведуча записала цікаве відео, на якому вона разом з іншими зірками заспівала на камеру пісню "Синий, синий иней" групи "Здравствуй, песня". Відео опубліковано в профілі Регіни в Instagram.

На початку ролика Регіна сказала, що присвячує пісню своїй мамі.

"Мамока, "Синій іній" в Новий рік і в твій День народження для тебе співають всі!" — сказала ведуча.

Відео: (instagram.com/ reginatodorenko)

У підписі до публікації Регіна подякувала всім артистам, які взяли участь у зйомках новорічного випуску і свому чоловіку.

"Завдяки вам у нас вийшов мегавипуск! І я сподіваюся, що в наступному році ми з вами знімемо ще багато смішних скетчів, ігор і крутих інтерв'ю! Ну і спеціально для всіх шанувальників "П'ятниця з Регіною" і для моєї матусі Ірини Тодоренко наше бабське караоке заспіває для вас пісню "Синій іній". З наступаючими святами вас, друзі! Будьте щасливі в Новому році!" — написала ведуча.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/ reginatodorenko

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко розповіла, хто допомагає їй з сином.

Нагадаємо, що Тодоренко і Топалов кілька тижнів після народження дитини зберігали мовчання в соцмережах, бажаючи насолодитися цим часом у колі сім'ї і звикнути до нового способу життя.

Однак шанувальники досить різко вимагали від пари новин і фото малюка, так що Топалову довелося публічно стати на захист своєї дружини і закликати припинити її цькування.

Відео: video.rbc.ua