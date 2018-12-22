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"Чип и Дейл": Регина Тодоренко рассказала, кто помогает ей с сыном

Lite » Звезды 22.12.2018 - 08:36
"Чип и Дейл": Регина Тодоренко рассказала, кто помогает ей с сыном
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая сняла видео совместной прогулки

Известная телеведущая Регина Тодоренко познакомила своих поклонников с теми, кто помагает с новорожденным сыном. На прогулке счастливую молодую маму сопровождали ее родители – Петр и Ирина. Видео веселого семейного променада она поделилась в "историях" Instagram.

Улыбчивая Регина сняла на камеру, как ее отец катит коляску с внуком, а мама идет за ее спиной.

"Бабушка с дедушкой спешать на помощь! Чип и Дейл", - на камеру весело объявила ведущая.

 

Скриншот InstagramStories (instagram.com/reginatodorenko)

Примечательно, что Регина предпочитает не делиться информацией о первенце и ограничивается лишь общими фразами. Например, когда девушка отсутствовала в соцсети несколько дней после родов, ее подписчики забили тревогу. Они живо интересовались самочувствием мамы и малыша.

Позже телеведущая вышла на связь и заявила, что у нее все хорошо, успокоив озадаченых фанов. За жену решил вступиться ее супруг, российский певец Влад Топалов. Он попросил не досаждать Регине и дать ей насладится материнством и семейным уютом.

Также Топалов опубликовал милое видео из машины, в которой едет вместе с Тодоренко и сыном. Творческая пара напевает бессмертный хит Луи Армстронга.

Видео: РБК-Украина

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