Брежнева, Лорак и еще 5 украинок вошли в рейтинг самых сексуальных женщин России

Фото: коллаж РБК-Украина

Украинские артистки позируют на снимках издания практически обнаженными

Знаменитый российский мужской глянец MAXIM обнародовал список красоток, которые поборются за звание самой сексуальной женщины России в 2018 году. В список вошли и семь украинских певиц.

Снимки всех претенденток появились на официальной страничке издания в Instagram.Там же можно проголосовать за понравившихся конкурсанток.

В рейтинг "100 самых сексуальных женщин страны" попали: Ани Лорак, Даша Астафьева, Вера Брежнева, Настя Каменских, Светлана Лобода, Регина Тодоренко и Анна Седокова.

Многие из этого списка живут и работают в России - как, к примеру, Ани Лорак, Вера Брежнева и Регина Тодоренко. Последняя сейчас ждет первенца от российского певца Влада Топалова.

Артистки позируют на фото практически полностью обнаженными.

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/maximmagazinerussia)

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Ани Лорак (instagram.com/maximmagazinerussia)

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/maximmagazinerussia)

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Настя Каменских (instagram.com/maximmagazinerussia)

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/maximmagazinerussia)

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/maximmagazinerussia)

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/maximmagazinerussia)

Напомним, известный российский продюсер и композитор Константин Меладзе рассказал о фантастическом подарке, который его жена - экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева - преподнесла ему на 55-летие.

Мы также писали о том, что Ани Лорак в сетчатых колготках взбудоражила сеть.

Кстати, Анна Седокова рассказала о новых отношениях.

Видео: РБК-Украина