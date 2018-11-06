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Брежнева, Лорак и еще 5 украинок вошли в рейтинг самых сексуальных женщин России

Lite » Звезды 06.11.2018 - 14:03
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Украинские артистки позируют на снимках издания практически обнаженными

Знаменитый российский мужской глянец MAXIM обнародовал список красоток, которые поборются за звание самой сексуальной женщины России в 2018 году. В список вошли и семь украинских певиц.

Снимки всех претенденток появились на официальной страничке издания в Instagram.Там же можно проголосовать за понравившихся конкурсанток. 

В рейтинг "100 самых сексуальных женщин страны" попали: Ани Лорак, Даша Астафьева, Вера Брежнева, Настя Каменских, Светлана Лобода, Регина Тодоренко и Анна Седокова.

Многие из этого списка живут и работают в России - как, к  примеру, Ани Лорак, Вера Брежнева и Регина Тодоренко. Последняя сейчас ждет первенца от российского певца Влада Топалова.

Артистки позируют на фото практически полностью обнаженными.

Брежнева, Лорак и еще 5 украинок вошли в рейтинг самых сексуальных женщин России

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

 

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/maximmagazinerussia)

Брежнева, Лорак и еще 5 украинок вошли в рейтинг самых сексуальных женщин России

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

 

Фото: Ани Лорак (instagram.com/maximmagazinerussia)

Брежнева, Лорак и еще 5 украинок вошли в рейтинг самых сексуальных женщин России

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

 

Фото: Анна Седокова (instagram.com/maximmagazinerussia)

Брежнева, Лорак и еще 5 украинок вошли в рейтинг самых сексуальных женщин России

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

 

Фото: Настя Каменских (instagram.com/maximmagazinerussia)

Брежнева, Лорак и еще 5 украинок вошли в рейтинг самых сексуальных женщин России

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

 

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/maximmagazinerussia)

Брежнева, Лорак и еще 5 украинок вошли в рейтинг самых сексуальных женщин России

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

 

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/maximmagazinerussia)

Брежнева, Лорак и еще 5 украинок вошли в рейтинг самых сексуальных женщин России

Скриншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

 

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/maximmagazinerussia)

Напомним, известный российский продюсер и композитор Константин Меладзе рассказал о фантастическом подарке, который его жена - экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева - преподнесла ему на 55-летие. 

Мы также писали о том, что Ани Лорак в сетчатых колготках взбудоражила сеть.

Кстати, Анна Седокова рассказала о новых отношениях.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Ани ЛоракАнна СедоковаВера БрежневаЛободаНастя КаменскихрейтингРегина ТодоренкоДаша Астафьева
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