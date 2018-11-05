"Я был растроган до предела": Меладзе рассказал о подарках Брежневой

Фото: Вера Брежнева и Константин Меладзе (коллаж РБК-Украина)

Знаменитому продюсеру и композитору в этом году исполнилось 55 лет

Известный российский продюсер и композитор Константин Меладзе рассказал о фантастическом подарке, который его жена - экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева - преподнесла ему на 55-летие. Трогательной историей он поделился в эфире программы "Сегодня вечером".

Меладзе признался, что до сих пор не может прийти в себя.

"Самые фантастические подарки на дни рождения умеет делать Вера. Она делает мне такие подарки, после которых я реально по полгода не могу в себя прийти.Когда мне исполнилось 55 лет, мы праздновали дома. И там было много сюрпризов, фантастических. Я уже был в совершеннейшей эйфории и растроган до предела, но вдруг, уже вечером, Вера говорит мне закрыть глаза, берет за руку и ведет меня куда-то, а потом говорит, что глаза можно открыть. Открываю я глаза и вижу, что откуда-то из темноты подъезжает огромный трак, а на нем люди — играют и поют какую-то до боли знакомую песню... Я приближаюсь, приближаюсь, включается свет, и я вижу: сидит Борис Гребенщиков и поет мою любимую песню вместе со всей свое группой",— поделился Меладзе.

Фото: Вера Брежнева и Константин Меладзе (кадр из программы)

Продюсер отметил, что оригинальный сюрприз растрогал до слез не только его, но и всю компанию.

После выступления Борис зашел к Меладзе домой, чтобы пообщаться.

"Этот подарок я продумывала давно и даже как-то купила билеты на концерт любимого Гребенщикова, но поскольку Константин не любит ходить в общественные места, этот визит отменился", - рассказала Брежнева.

Во время передачи на экране показывали архивные фото и кадры из старых интервью братьев Меладзе, где они поражают своими нарядами и прическами. Брежнева даже пошутила, что если бы встретила Константина тогда, то прошла бы мимо.

Вера также исполнила песню "Оттепель" под аккомпанемент супруга. Видео певица опубликовала в своем Instagram.

Видео: Вера Брежнева и Константин Меладзе (instagram.com/ververa)

"Если б ты мог понять, что в душе моей...." Вчера получился очень душевный вечер. Спасибо, что провели его с нами. А это небольшой отрывочек. Наверное очень символично, что платье на мне - от талантливого @davidkomalondon, который тоже родом из Грузии)", - написала артистка.

Напомним, Вера Брежнева трогательно почтила память отца в его день рождения.

Ранее Вера Брежнева поделилась трогательным фото со старшей дочкой Соней. "Я твоя опора. Я твоя поддержка. Я твоя вера", - подписала фото 36-летняя Брежнева.

Отметим, что Вера Брежнева посетила празднование дня рождения российского канала "МУЗ-ТВ" в шикарном необычном платье, которое подчеркивает ее соблазнительную фигуру.

Видео: РБК-Украина