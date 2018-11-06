"Сама женственность": Ани Лорак в сетчатых колготках взбудоражила сеть

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица продемонстрировала стройные ноги

Украинская певица, народная артистка Украины Каролина Мирославовна Куек, более известная как Ани Лорак, которая живет и работает в России, выложила для своих подписчиков новое соблазнительное фото. Соответствующий снимок можно посмотреть в Instagram.

На фото исполнительница предстала в черном халате и сетчатых колготках. Предположительно, новую фотографию певица опубликовала из гримерки в Нижнем Новгороде.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Подписчикам образ Ани Лорак пришелся по вкусу, они отметили, что исполнительница выглядит весьма нежно и женственно:

"Ани, ты настоящая женщина, просто до мурашек. Сама женственность. Нет равных";

"Ножки супер";

"Всех румяней и милей";

"Мне бы такую жену";

"Ух, какие ноги";

"Нежное фото";

"Удачи тебе, красавица";

Скриншот поста: (instagram.com/anilorak)

Сообщалось, что подписчики 40-летней звезды уличили ее в депрессии. Вероятно, поклонники переживают развод Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу. По сообщениям СМИ он изменил певице с другой девушкой.

Мы писали, что появилась новая информация о проблемах в браке певицы. По данным российских СМИ, Мурат начал изменять Каролине Куек почти сразу после свадьбы. Тогда ходили слухи, якобы брак певицы фиктивный.

Также мы писали о том,что недавно артистка представила свое шоу "Дива" в Екатеринбурге в РФ.

Видео: РБК-Украина