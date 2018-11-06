"Сама женственность": Ани Лорак в сетчатых колготках взбудоражила сеть

Певица продемонстрировала стройные ноги
Украинская певица, народная артистка Украины Каролина Мирославовна Куек, более известная как Ани Лорак, которая живет и работает в России, выложила для своих подписчиков новое соблазнительное фото. Соответствующий снимок можно посмотреть в Instagram.
На фото исполнительница предстала в черном халате и сетчатых колготках. Предположительно, новую фотографию певица опубликовала из гримерки в Нижнем Новгороде.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Подписчикам образ Ани Лорак пришелся по вкусу, они отметили, что исполнительница выглядит весьма нежно и женственно:
"Ани, ты настоящая женщина, просто до мурашек. Сама женственность. Нет равных";
"Ножки супер";
"Всех румяней и милей";
"Мне бы такую жену";
"Ух, какие ноги";
"Нежное фото";
"Удачи тебе, красавица";
Скриншот поста: (instagram.com/anilorak)
Сообщалось, что подписчики 40-летней звезды уличили ее в депрессии. Вероятно, поклонники переживают развод Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу. По сообщениям СМИ он изменил певице с другой девушкой.
Мы писали, что появилась новая информация о проблемах в браке певицы. По данным российских СМИ, Мурат начал изменять Каролине Куек почти сразу после свадьбы. Тогда ходили слухи, якобы брак певицы фиктивный.
Также мы писали о том,что недавно артистка представила свое шоу "Дива" в Екатеринбурге в РФ.
Видео: РБК-Украина