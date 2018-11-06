Брежнєва, Лорак і ще 5 українок увійшли в рейтинг найсексуальніших жінок Росії

Фото: колаж РБК-Україна

Українські артистки позують на знімках видання практично оголеними

Знаменитий російський чоловічий глянець MAXIM оприлюднив список красунь, які поборються за звання найсексуальнішої жінки Росії в 2018 році. У список увійшли сім українських співачок.

Знімки всіх претенденток з'явилися на офіційній сторінці видання в Instagram.Там же можна проголосувати за вподобаних конкурсанток.

У рейтингу "100 найсексуальніших жінок країни" потрапили: Ані Лорак, Даша Астаф'єва, Віра Брежнєва, Настя Каменських, Світлана Лобода, Регіна Тодоренко і Анна Сєдокова.

Багато хто з цього списку живуть і працюють в Росії, як, наприклад, Ані Лорак, Віра Брежнєва і Регіна Тодоренко. Остання зараз чекає первістка від російського співака Влада Топалова.

Артистки позують на фото практично повністю оголеними.

Скріншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/maximmagazinerussia)

Скріншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Ані Лорак (instagram.com/maximmagazinerussia)

Скріншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/maximmagazinerussia)

Скріншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Настя Каменських instagram.com/maximmagazinerussia)

Скріншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/maximmagazinerussia)

Скріншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/maximmagazinerussia)

Скріншот поста (instagram.com/maximmagazinerussia)

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/maximmagazinerussia)

Нагадаємо, відомий російський продюсер і композитор Костянтин Меладзе розповів про фантастичний подарунок, який його дружина - екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва - піднесла йому на 55-річчя.

Ми також писали про те, що Ані Лорак в сітчастих панчохах розбурхала мережу.

До речі, Анна Сєдокова розповіла про нові стосунки.

Відео: РБК-Україна