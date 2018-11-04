"Ждем пополнение": Седокова рассказала о новых отношениях

Фото: Анна Седокова (facebook.com/SedokovaAnna)

Артистка лаконично рассказала о том, что состоит в отношениях

Известная украинская певица Анна Седокова, которая недавно рассказала о своем "запрещенном" клипе, показала новое фото с отдыха. Исполнительница в откровенном купальнике, оголяющим лежит на кровати с букетом цветов. Казалось бы, ничего необычного, да вот только фотографию сделал, по ее словам, любимый человек. Снимок опубликован на ее странице в социальной сети Instagram.

"Любимый сфоткал, пока спала", — нежно написала Седокова.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/SedokovaAnna

Фото: Анна Седокова (instagram.com/SedokovaAnna)

Снимок вызвал неоднозначную реакцию со стороны подписчиков. Некоторые считают, что новые отношения вряд ли продлятся долго.

"А вы что не сфоткали любимого пока спал?))))", "В смысле любимый? Анютка, а как же мы?", "Вроде недавно искала парня, а уже "любимый сфоткал". Надолго ли?", "Ждем пополнение", "Какой по счету любимый?", — пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/SedokovaAnna

Ранее мы сообщали, что певица Анна Седокова ответила на слухи об отношениях с игроком хоккейного клуба "Динамо", 24-летним Андреем Мироновым.

Перед этим Седокова рассказала, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.

Видео: (video.rbc.ua)