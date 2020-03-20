Брат Кейт Миддлтон растрогал сеть очаровательной компанией, с которой проводит время на карантине

Еще среду вечером, 18 марта Джеймс Миддлтон заявил, что решил самоизолироваться на период карантина, как и большая часть жителей Великобритании… Хотя, вряд ли это можно назвать изоляцией, учитывая в какой восхитительной компании находится младший брат Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской.

Джеймс выложил очень милую серию фото, где он делит обеденный стол, накрытый по всем правилам строгого этикета, с его любимыми питомцами - четырьмя милыми пёсиками породы английский кокер спаниель. Поклонники монаршей семьи Великобритании хорошо знают, что брат Кейт Миддлтон просто помешан на собаках!

Излишне говорить, о том, что многие из фоловеров Джеймса сочли эту фотографию умиляющей и прекрасной.

«Я никогда не видел лучше накрытого стола, как и никогда не видел лучшей компании», «Ты растопил моё сердце», — восхитились подписчики Миддлтона.

Домашние любимчики брата Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/jmidy)

Джеймс Миддлтон является известным любителем животных, в особенности собак и не устаёт повторять о положительном влиянии на его психическое здоровье, которое оказала ему забота о питомцах.

В Лондоне Джеймса безошибочно узнают на улицах. И не только потому, что он член королевской семьи, но и потому, что обычно он передвигается на трёхколёсном велосипеде с приделанной впереди коробкой, куда помещаются все 5 его любимых собак.

Джеймс Миддлтон и его питомцы (фото: instagram.com/jmidy)

Даже интервью прессе зачастую он даёт в присутствии своих верных друзей.

Так, в ноябре прошлого года, Джеймс Миддлтон заявил открытым текстом:

«Единственным, личным пожеланием, перед тем как дать публичное интервью является привести с собой собаку, либо двух, можно даже трёх-четырёх-пятерых – так как, они дают мне смелость говорить открыто, свободно и без страха осуждения, особенно, когда я говорю о своей пережитой депрессии. Каждые 40 секунд в мире, кто-то лишает себя жизни из-за этой психической болезни. Эта статистика пугает меня. Это очень важный фактор, который побуждает меня говорить о проблеме открыто, и я буду продолжать это делать. Именно мои питомцы Элла и Мейбл сопровождали меня каждый день, побуждая меня говорить об этой проблеме открыто и смело!».

Нужно отметить искренность слов Джеймса, так как, ранее, в сентябре прошлого года, даже на красной ковровой дорожке он появился в сопровождении своей очаровательной терапевтической собаки по кличке Элла, подписав свой пост: «Думаю, я выиграю премию в категории «лучшая пара года» по версии журнала GQ Men».