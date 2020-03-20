Брат Кейт Міддлтон зворушив мережу чарівною компанією, з якою проводить час на карантині

Ще середу ввечері, 18 березня Джеймс Міддлтон заявив, що вирішив самоізолюватися на період карантину, як і велика частина жителів Великобританії... Хоча, навряд чи це можна назвати ізоляцією, враховуючи в якій чудовій компанії знаходиться молодший брат Кейт Міддлтон, герцогині Кембриджської.

Джеймс виклав дуже милу фотографію, де він ділить обідній стіл, накритий за всіма правилами суворого етикету, з його улюбленими вихованцями - чотирма милими песиками породи англійський кокер спаніель. Шанувальники монаршої родини Великобританії добре знають, що брат Кейт Міддлтон просто схиблений на собаках!

Зайве говорити, про те, що багато фоловерів Джеймса визнали цю фотографію проникливою і прекрасною.

«Я ніколи не бачив краще накритого столу, як і ніколи не бачив кращої компанії», «Ти розтопив моє серце», — захопилися підписники Міддлтона.

Домашні улюблнці брата Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/jmidy)

Джеймс Міддлтон є відомим любителем тварин, особливо собак і не втомлюється повторювати про позитивний вплив на його психічне здоров'я, яке надала йому турбота про вихованців.

У Лондоні Джеймса безпомилково впізнають на вулицях. І не тільки тому, що він член королівської сім'ї, але й тому, що зазвичай він пересувається на триколісному велосипеді з приробленою попереду коробкою, куди поміщаються всі 5 його улюблених собак.

Джеймс Міддлтон і його вихованці (фото: instagram.com/jmidy)

Навіть інтерв'ю пресі часто він дає в присутності своїх вірних друзів.

Так, в листопаді минулого року, Джеймс Міддлтон заявив відкритим текстом:

«Єдиним, особистим побажанням, перед тим як дати публічне інтерв'ю є привести з собою собаку, або двох, навіть трьох-чотирьох-п'ятьох – так як, вони дають мені сміливість говорити відкрито, вільно і без страху осуду, особливо, коли я говорю про свою пережиту депресію. Кожні 40 секунд у світі хтосб позбавляє себе життя через цю психічну хворобу. Ця статистика лякає мене. Це дуже важливий фактор, який спонукає мене говорити про проблеми відкрито, і я буду продовжувати це робити. Саме мої вихованці Елла і Мейбл супроводжували мене кожен день, спонукаючи мене говорити про цю проблему відкрито і сміливо!».

Треба відзначити щирість слів Джеймса, так як, раніше, у вересні минулого року, навіть на червоній килимовій доріжці він з'явився у супроводі своєї чарівної терапевтичної собаки по кличці Елла, підписавши свій пост: «Думаю, я виграю премію в категорії «найкраща пара року» за версією журналу GQ Men»