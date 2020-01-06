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Брат Кейт Миддлтон с красоткой-невестой устроил роскошный отдых на острове Сент-Барт

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.01.2020 - 10:01
Брат Кейт Миддлтон с красоткой-невестой устроил роскошный отдых на острове Сент-Барт
Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене (фото: instagram.com/jmidy)

Брат Кейт Миддлтон с невестой проводят время активно

Младший брат герцогини Кембриджской не смог скрыться от вездесущих папарацци. Даже во время отдыха на острове! 32-летний Джеймс Миддлтон все равно попал в объектив фотографов, прогуливаясь по роскошному пляжу острова Сент-Барт, который также называют “островом миллионеров”. С другой стороны, где еще отдыхать представителю королевской семьи. Отметим, что Сент-Барт - это заморское сообщество Франции, занимающее одноименный остров в Карибском море.

На райский остров Джеймс Миддлтон отправился со своей невестой - 29-летняя француженка Ализе Тевене.

При этом брат герцогини Кембриджской и его возлюбленная попали в камеры фотографов в одних только плавках и купальниках. Однако звездной паре однозначно нечего скрывать! Влюбленные выглядят отлично. И явно следят за своими формами. Так, Ализе “позирует” в алом бикини - девушка в идеальной форме. Ее пляжный образ дополняет широкополая соломенная шляпа. Брат Миддлтон выбрал синие плавки с “заморскими пейзажами”. Пара прогуливается по пляжу, держась за руки.

Брат Кейт Миддлтон с красоткой-невестой устроил роскошный отдых на острове Сент-Барт

Еще позже возлюбленные были замечены в других образах. Ализе Тевене примерила пляжный балахон насыщенного синего оттенка.

Брат Кейт Миддлтон с красоткой-невестой устроил роскошный отдых на острове Сент-Барт

Также известно, что пара очень активно проводит время на “острове миллионеров”. Джеймс и Ализе не только загорают, плавают и попивают коктейли на пляже. Но также каждое утро выбегают на пробежку. Следует подчеркнуть, что Миддлтоны - очень активная семья.

Брат Кейт Миддлтон с красоткой-невестой устроил роскошный отдых на острове Сент-Барт

По данным Daily Mail, Мидлтон и Тевенет встречались около 10 месяцев после первой встречи в одном из баров Лондона летом 2018-го. Девушка получила степень магистра в области инвестиций и финансов в Лондонском университете королевы Марии и проработала в финансовой сфере около шести лет. О помолвке брата герцогини Кембриджской стало известно в октябре 2019 года. Влюбленные успели выйти вместе в свет.

Брат Кейт Миддлтон с красоткой-невестой устроил роскошный отдых на острове Сент-Барт

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене (фото: instagram.com/jmidy)

Одним завидным холостяком скоро станет меньше. Кстати, на своей страничке в сети instagram Джеймс опубликовал фото с возлюбленной, на котором она показывает обручальное кольцо.

“Она сказала ДА!” - сообщил радостную новость Джеймс Миддлтон, наконец рассекретив всю серьезность отношений с Ализе.

В семье Миддлтон трое детей: Кейт, Филиппа Шарлотта (Пиппа) и Джеймс Уильям. Кейт — самая старшая из них.

Напомним, ранее стало известно, что племянница принцессы Дианы собралась под венец с миллионером в два раза старше ее.

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