Плохой знак: принцесса Беатрис уже в третий раз вынуждена перенести свадьбу

Принцесса Беатрис и Эдуардо Мопелли-Моцци (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Беатрис и ее возлюбленный не решают назначать новую дату свадьбы

Карантин из-за коронавируса накладывает свой отпечаток на жизнь не только звезд шоу-бизнеса, но также монарших особ. По всему миру Дома моды один за другим отменяют показы, исполнители — концерты… А принцесса Беатрис уже в который раз вынуждена перенести свою свадьбу с Эдоардо Мапелли-Моцци. Поклонники 31-летней дочери Эндрю, герцога Йоркского (второй сын королевы Елизаветы II) уже успели рассмотреть в очередном переносе торжества некий “плохой знак”. Однако сама невеста старается не отчаиваться.

Хотя повод расстраиваться у молодоженов, конечно, есть. Принцесса Беатрис Йоркская и итальянский аристократ Эдоардо Мапелли-Моцци (36 лет) готовятся расписаться еще с сентября 2019 года! Раз за разом торжество приходилось откладывать по ряду разных причин.

Поначалу отец невесты герцог Йоркский попал в крайне неприятный секс-скандал. Долгое время Эндрю тесно общался и даже дружил со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном, который скончался в тюремной камере в августе 2019 года. Джеффри получил срок за сексуальное насилие над несколькими женщинами. При этом за финансистом долгое время держалась слава такого себе “сутинера” для влиятельных особ. Эпштейн находил девушек и за деньги или же насильно принуждал их к интимным связям со своими влиятельными друзьями. В 2011 году одна из его жертв обвинила в сексуалном насилии и принца Эндрю! Женщина рассказывала, что переспала с принцем в 2001 году, когда ей было всего 17 лет. Женщина была одной из тех, кого Эпштейн насильно удерживал в своем доме. Королевская семья поспешила опровергнуть обвинения женщины. Со временем “дело замяли”. Однако после неожиданной смерти летом 2019 года Эпштейна в тюремной камере о его скверных делах вновь вспомнили и стали разбираться в них.

Второй сын королевы Елизаветы II решился дать телевизионное интервью, в котором попытался оправдаться. Эндрю опровергнул сам факт насилия, но при этом довольно позитивно охарактеризовал Джеффри Эпштейна, что вызвало гнев общественности.

Скриншот поста: instagram.com/alltomkungligt.se

Все это привело к тому, что старшая дочь Эндрю, принцесса Беатрис решила перенести свадьбу на начало 2020 года.

Однако начало 2020-го принесло королевской семье Великобритании новый стресс. 8 января Меган Маркл и принц Гарри официально заявили об отречении от обязанностей высокопоставленной королевской семьи. Как результат, монаршие родственники пришли в шок. А мировая общественность буквально гудела от резонансной новости. До свадьбы Беатрис и Эдоардо вновь никому не было дела.

Пара назначила новую дату свадьбы — 29 мая 2020 года в Королевской часовне во Дворце Святого Джеймса. Кстати, тогда же принцесса и миллиардер пожелали, чтобы гости не приносили им на свадьбу подарки. А лучше пожертвовали эти деньги на благотворительность.

Даже Елизавета II переживала за внучку и позволила ей в знак утешения провести неофициальную часть празднества в Букингемском дворце. Именно здесь веселились гости после свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Подготовка к свадьбе шла полным ходом. И тут — эпидемия коронавируса по всему миру. Пандемия вынудила пару в который раз перенести свадьбу.

Пока что Беатрис и ее возлюбленный даже не решаются назначать новую дату свадебной церемонии. Эксперты монаршей семьи также с этим не рискуют. И все же во дворце Великобритании уверены что церемония в любом случае состоится в 2020 году.