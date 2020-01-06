Карьеристка и спортсменка: топ-5 малоизвестных фактов о невесте младшего брата Кейт Миддлтон

Джеймс Миддлтон и его будущая жена (фото: instagram.com/jmidy)

Все, что нужно знать о будущей супруге младшего брата Кейт Миддлтон

Брат Кейт Миддлтон в последнее время не менее популярен в сети, чем его знаменитая сестра. Особенно много внимания привлекает личная жизнь Джеймса Миддлтона. Сейчас 32-летний английский предприниматель и его 29-летняя возлюбленная – французский финансист Ализе Тевене – отдыхают на «острове миллионеров» Сент-Барт. Фото пары в купальниках, сделанные папарацци, уже облетели массу порталов.

Джеймс и Ализе (фото: instagram.com/jmidy)

Влюбленные, которые уже вскоре планируют пожениться, выглядят счастливыми и довольными. Напомним, недавно девушка ответила «да» на предложение руки и сердца. Что еще известно о Ализе? Предагаем вам несколько малоизвестных фактов об избраннице Джеймса.

Будущая жена Джеймса - позитивная девушка (фото: instagram.com/jmidy)

№1 Говорит на трех языках

Кроме родного французского, она знает испанский и английский. Что не удивительно, ведь выросла девушка между Германией, Индонезией, Чили, Францией, Бельгией и Англией.

№2 Она – настоящая карьеристка

Тавене имеет степень магистра с инвестиций и финансов Лондонского университета королевы Мэри. Девушка работает в лондонский финансовой отрасли около 6 лет и планирует покорить еще не одну вершину.

№3 Девушка-спортсменка

Ализе ведет активный образ жизни и даже на отдыхе не изменяет своим привычкам. Так, недавно папарацци засняли их с Миддлтоном во время пробежки. К тому же фигура Ализе говорит сама за себя – подтянутое тело красотки уже не раз привлекало внимание велнесс-порталов порталов.

№4 Папа Ализе в восторге от выбора дочери

В декабре отец Ализе, Жан-Габриэль Тевене, рассказал Daily Mail о знакомстве с Джеймсом. «Джеймс – прекрасный человек. Я очень рад, что Ализе вместе с ним. Я знаю, что она очень счастлива. Мы все держим за них скрещенные пальцы. Джеймс и его семья просто очаровательны. Мы в восторге от всей семьи: Джеймса, его сестер и его родителей».

№5 Тевене и Миддлтон скрывали свои отношения

Впервые пара была замечена вместе давно, но поначалу влюбленные старательно скрывали свои отношения. Первый официальный выход в свет Джеймса и Ализе состоялся в мае прошлого года, они посетили свадьбу Томаса Кингстона и леди Габриэлы Виндзор. А ранее они стали показывать чувства в Instagram. 7 мая Джеймс впервые опубликовал фото со своей девушкой.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон удивила непривычным образом в шляпе-федоре и пестром пальто.