Босоногое счастье: Катя Осадчая в "сочном" наряде заворожила веселым танцем

Ведущая продолжает делиться красочными фото с отдыха у океана
Этой зимой Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе незабываемый отдых на экзотических Сейшельских островах. Счастливые супруги наслаждались пляжным релаксом и исследовали райское местечко на машине и велосипедах, стремясь увидеть как можно больше. И хотя парочка уже вернулась к Киев и приступила к работе, у них осталось еще множество фото, которыми они продолжают делиться с поклонниками. Так, ведущая опубликовала целую серию красочных кадров в своем Instagram.
Катя позировала на балконе их номера с завораживающим видом на океан и холмы в очень "сочном" образе. Теледива примерила ярко-розовое платье в пол с пышным подолом и откровенным декольте. Наряд авторства украинского дизайнера Ольги Слонь она дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками, а вот обувь надевать не стала.
Босоногая Осадчая устроила веселые танцы прямо на балконе, которые и были запечатлены на камеру.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Відпустка закінчилась, але є ще кілька сотень фото. Але ці викласти сьогодні є кілька приводів: 1. Сьогодні День народження у дизайнера і душі бренду @dresstoimpress_wear @olgaslon 2. На фото танець на честь Дня народження у сукні з літньої колекції 2020 :) 3. Це гарні фото в красивій сукні", - поделилась звезда.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Поклонники оценили эффектный лук Катерины и потрясающие виды и поспешили оставить свои отзывы.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Ранее Юрий Горбунов и его жена Катя Осадчая в эффектном платье поделились своими приключениями на Сейшельских островах и отправились на автопрогулку по острову.