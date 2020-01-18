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Босоногое счастье: Катя Осадчая в "сочном" наряде заворожила веселым танцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.01.2020 - 15:17
Босоногое счастье: Катя Осадчая в "сочном" наряде заворожила веселым танцем
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая продолжает делиться красочными фото с отдыха у океана

Этой зимой Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе незабываемый отдых на экзотических Сейшельских островах. Счастливые супруги наслаждались пляжным релаксом и исследовали райское местечко на машине и велосипедах, стремясь увидеть как можно больше. И хотя парочка уже вернулась к Киев и приступила к работе, у них осталось еще множество фото, которыми они продолжают делиться с поклонниками. Так, ведущая опубликовала целую серию красочных кадров в своем Instagram.

Катя позировала на балконе их номера с завораживающим видом на океан и холмы в очень "сочном" образе. Теледива примерила ярко-розовое платье в пол с пышным подолом и откровенным декольте. Наряд авторства украинского дизайнера Ольги Слонь она дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками, а вот обувь надевать не стала.

Босоногая Осадчая устроила веселые танцы прямо на балконе, которые и были запечатлены на камеру.

Босоногое счастье: Катя Осадчая в &quot;сочном&quot; наряде заворожила веселым танцем

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Відпустка закінчилась, але є ще кілька сотень фото. Але ці викласти сьогодні є кілька приводів: 1. Сьогодні День народження у дизайнера і душі бренду @dresstoimpress_wear @olgaslon 2. На фото танець на честь Дня народження у сукні з літньої колекції 2020 :) 3. Це гарні фото в красивій сукні", - поделилась звезда.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники оценили эффектный лук Катерины и потрясающие виды и поспешили оставить свои отзывы.

  • Очень красиво
  • Дуже гарні фото
  • Надзвичайна, Катерина в неймовірно чаруючому куточку сввта! Ви Надихаєте!
  • Вы очень красивая, особенно на последней фотографии
  • Яка сукня!!! Колір!!! Вам дуже личить
  • Ви дуже гарна Катруся в цій сукні, вона Вам пасує
  • Дуже, даже гарно
  • Яка красаа！Колір сукні-просто заворожує. Ну дужеее гарні фото
  • Сукня вау!!!
  • @kosadcha , невероятно красивая, яркая и настоящая. даже через фото чувствуется энергия
  • Яка ви красуня, нiжна

Босоногое счастье: Катя Осадчая в &quot;сочном&quot; наряде заворожила веселым танцем

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Ранее Юрий Горбунов и его жена Катя Осадчая в эффектном платье поделились своими приключениями на Сейшельских островах и отправились на автопрогулку по острову.

Райская пташка: Катя Осадчая восхищает точеной фигурой в эффектных курортных луках Красивая и счастливая: Катя Осадчая похвасталась стройной фигурой в воздушном платье
Новости Украины Катя Осадчаяотдыхнаряд
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