Босоногое счастье: Катя Осадчая в "сочном" наряде заворожила веселым танцем

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая продолжает делиться красочными фото с отдыха у океана

Этой зимой Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе незабываемый отдых на экзотических Сейшельских островах. Счастливые супруги наслаждались пляжным релаксом и исследовали райское местечко на машине и велосипедах, стремясь увидеть как можно больше. И хотя парочка уже вернулась к Киев и приступила к работе, у них осталось еще множество фото, которыми они продолжают делиться с поклонниками. Так, ведущая опубликовала целую серию красочных кадров в своем Instagram.

Катя позировала на балконе их номера с завораживающим видом на океан и холмы в очень "сочном" образе. Теледива примерила ярко-розовое платье в пол с пышным подолом и откровенным декольте. Наряд авторства украинского дизайнера Ольги Слонь она дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками, а вот обувь надевать не стала.

Босоногая Осадчая устроила веселые танцы прямо на балконе, которые и были запечатлены на камеру.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Відпустка закінчилась, але є ще кілька сотень фото. Але ці викласти сьогодні є кілька приводів: 1. Сьогодні День народження у дизайнера і душі бренду @dresstoimpress_wear @olgaslon 2. На фото танець на честь Дня народження у сукні з літньої колекції 2020 :) 3. Це гарні фото в красивій сукні", - поделилась звезда.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники оценили эффектный лук Катерины и потрясающие виды и поспешили оставить свои отзывы.

Очень красиво

Дуже гарні фото

Надзвичайна, Катерина в неймовірно чаруючому куточку сввта! Ви Надихаєте!

Вы очень красивая, особенно на последней фотографии

Яка сукня!!! Колір!!! Вам дуже личить

Ви дуже гарна Катруся в цій сукні, вона Вам пасує

Дуже, даже гарно

Яка красаа！Колір сукні-просто заворожує. Ну дужеее гарні фото

Сукня вау!!!

@kosadcha , невероятно красивая, яркая и настоящая. даже через фото чувствуется энергия

Яка ви красуня, нiжна

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Ранее Юрий Горбунов и его жена Катя Осадчая в эффектном платье поделились своими приключениями на Сейшельских островах и отправились на автопрогулку по острову.