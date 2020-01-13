Когда фильтры не нужны: счастливые Осадчая и Горбунов покорили романтичным фото у океана

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Звездная семья релаксирует на живописных Сейшелах

Звездная украинская пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжает наслаждаться заслуженным отдыхом в райском местечке - супруги улетели к океану и релаксируют на белоснежных пляжах Сейшельских островов. Теледива с удовольствием демонстрирует фигуру в купальнике и эффектные пляжные луки, при этом в отпуске она обходится без макияжа и восхищает естественной красотой. Кроме того, они катаются на велосипедах и исследуют территорию острова на автомобиле.

Катя и Юрий делятся своим счастьем и с поклонниками, публикуя красочные кадры в Instagram. Так, шоумен очаровал свежим кадром на своей страничке, который получился невероятно романтичным и счастливым. На фото сияющая Осадчая в светло-розовом сарафане, широкополой шляпе и солнцезащитных очках стоит на качели, а Горбунов стал немного впереди и сделал эффектное селфи с женой.

Ведущий также выбрал наряд в похожем стиле - голубую рубашку, солнцезащитные очки и белую шляпу. За спинами влюбленных - захватывающий дух океанский пейзаж.

"Отпуск", - кратко подписал снимок Юрий.

Фото: Юрий Горбунов и Катя Осадчая (instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая же поделилась красочным пляжным селфи, при этом она позирует в зеркальных солнцезащитных очках, в которых отражается живописный пляж и океан. На шее у теледивы элегантное некрупное ожерелье, а мокрые волосы мило вьются от соленой воды.

"Коли фільтри непотрібні", - отметила Осадчая.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Несколько фото ведущая выложила в разделе сториз.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Позже звезда также показала эффектную полную луну над океаном.

Фото: Катя Осадчая отдыхает на Сейшелах (instagram.com/kosadcha)

Поклонники наперебой желают паре отличного отдыха и оставили много умиленных комментариев к фото.

Ви неймовірні

Обожнюю вас мої любимки

Як гарно,що хоча б хтось щасливий! Щастя вам назавжди!

Счастья вам , вы заслужили ))). Хорошие , красивые , любимые !)

Просто позитивчики

Удачного вам отдыха!!

Вы такие классные!

Замечательные

Неймовірна пара. Чудовий приклад для наслідування

Ви прекрасні. Захоплюємося Вашою парою

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, стильный Юрий Горбунов и Катя Осадчая в прозрачном платье показали свои приключения на Сейшелах - звездная пара изучает остров на машине.